Как часто можно красить волосы: сохраняем блестящую шевелюру и скрываем недостатки

Как часто можно красить волосы, закрашивать седину / ua.depositphotos.com

Прекрасная половина человечества много времени проводит у зеркала и в салонах красоты, чтобы сберечь и приумножить красоту. Когда в волосах появляется седина или женщина хочет сменить образ встает вопрос о том, как часто можно красить волосы. Однозначного ответа на этот вопрос нет, поэтому Главред предлагает разобраться.

Виды красок для волос

Перед тем, как искать ответ на вопрос, как часто можно красить волосы, нужно разобраться с видами красок. Сегодня в магазинах, на рынках и в салонах красоты огромный выбор продукции, позволяющей сменить цвет волос. Все краски можно разделить на две большие группы – натуральные и ненатуральные.

К натуральным относят хну и басму. Они производятся на основе растительных красителей, которые не затрагивают структуру волос. Однако результат такой процедуры быстро сойдет на нет и смоется.

Для более длительного эффекта и стойкого закрашивания седины используются краски масс-маркета и профессиональные средства. Добиться блестящего эффекта можно только с помощью мастера-колориста. Он подберет цвет или оттенок, технику нанесения, а также предложит наилучшее решение, как скрыть седину. В завершении работы мастер посоветует средства для правильного ухода за волосами, которые помогут сохранить цвет на длительный период.

Правила окрашивания волос дома

Чтобы волосы сияли здоровьем, а цвет выгодно дополнял образ нужно следовать следующим правилам окрашивания волос в домашних условиях:

Перед нанесением краски на волосы лучше всего сделать тест на тыльной стороне запястья. На кожу наносится немного краски, а через несколько минут проверяется реакция. Это позволит определить, есть ли аллергия на краситель.

После окрашивания нужно приобрести специальный шампунь и бальзам, которые сохранят цвет и сделают волосы мягче.

Для проведения салонной процедуры понадобиться лишь профессионал, который подберет цвет, смешает красители и создаст неповторимый оттенок. Стилист самостоятельно определит типаж клиентки и предложит цветовую гамму, которая идеально дополнит образ. Он также расскажет, как часто красить корни и окашивать основную длину волос.

Как часто можно красить волосы

Вот мы и подобрались к сути. Частота окрашиваний зависит от многих факторов – светлые корни создают эффект залысин, темные корни выглядят неаккуратно, седина в волосах прибавляет годы своей владелице. Поэтому женщины задумываются, как часто красить волосы, чтобы скрыть эти недостатки.

Известно, что волосы отрастают на 1-1,5 см за месяц. Этой длины достаточно, чтобы испортить внешний вид и сделать его неаккуратным. Поэтому ответ на вопрос, как часто красить седые корни волос лежит на поверхности. То есть, к мастеру нужно обращаться 1 раз в месяц, чтобы скрыть седину.

В других случаях все зависит от того, как выглядят волосы. Если окрашивание делалось на тон или два темнее собственного цвета, то можно подождать и не беспокоится о внешнем виде. Если же разница заметна, стоит аккуратно нанести краску на отросшую полоску волос дома или обратиться за помощью к мастеру-колористу.

Процедура окрашивания корней позволяет нанести средство только на отросшую часть волос и не обрабатывать остальную часть. Благодаря этому волосы не будут подвергаться лишнему воздействию химических веществ и сохранят здоровый вид.

При этом стоит помнить, что тонировать волосы или окрашивать хной, басмой и другими натуральными и мягкими средствами можно чаще, так как они быстро смываются и теряют свою яркость.

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