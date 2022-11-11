УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как часто можно красить волосы: сохраняем блестящую шевелюру и скрываем недостатки

11 ноября 2022, 11:40

Как скрыть седину - 5 правил окрашивания волос дома и в салоне без вреда для них.

волосы, покраска волос, уход за волосами
Как часто можно красить волосы, закрашивать седину / ua.depositphotos.com

Прекрасная половина человечества много времени проводит у зеркала и в салонах красоты, чтобы сберечь и приумножить красоту. Когда в волосах появляется седина или женщина хочет сменить образ встает вопрос о том, как часто можно красить волосы. Однозначного ответа на этот вопрос нет, поэтому Главред предлагает разобраться.

Виды красок для волос

Перед тем, как искать ответ на вопрос, как часто можно красить волосы, нужно разобраться с видами красок. Сегодня в магазинах, на рынках и в салонах красоты огромный выбор продукции, позволяющей сменить цвет волос. Все краски можно разделить на две большие группы – натуральные и ненатуральные.

К натуральным относят хну и басму. Они производятся на основе растительных красителей, которые не затрагивают структуру волос. Однако результат такой процедуры быстро сойдет на нет и смоется.

Для более длительного эффекта и стойкого закрашивания седины используются краски масс-маркета и профессиональные средства. Добиться блестящего эффекта можно только с помощью мастера-колориста. Он подберет цвет или оттенок, технику нанесения, а также предложит наилучшее решение, как скрыть седину. В завершении работы мастер посоветует средства для правильного ухода за волосами, которые помогут сохранить цвет на длительный период.

Правила окрашивания волос дома

Чтобы волосы сияли здоровьем, а цвет выгодно дополнял образ нужно следовать следующим правилам окрашивания волос в домашних условиях:

  1. избегать резкой смены цвета волос из брюнетки в блондинку или наоборот;
  2. минимизировать окрашивания в неестественные цвета, так как такие процедуры разрушают волосы;
  3. лучше приобретать краску для волос в специализированных магазинах, чтобы не напасть на подделку или просрочку;
  4. при первом изменении цвета волос нужно определить свой типаж и выбрать оттенок в соответствии с ним;
  5. окислитель для краски лучше приобретать отдельно и с меньшей концентрацией, чтобы волосы легче перенесли покраску.

Перед нанесением краски на волосы лучше всего сделать тест на тыльной стороне запястья. На кожу наносится немного краски, а через несколько минут проверяется реакция. Это позволит определить, есть ли аллергия на краситель.

После окрашивания нужно приобрести специальный шампунь и бальзам, которые сохранят цвет и сделают волосы мягче.

Для проведения салонной процедуры понадобиться лишь профессионал, который подберет цвет, смешает красители и создаст неповторимый оттенок. Стилист самостоятельно определит типаж клиентки и предложит цветовую гамму, которая идеально дополнит образ. Он также расскажет, как часто красить корни и окашивать основную длину волос.

Как часто можно красить волосы

Вот мы и подобрались к сути. Частота окрашиваний зависит от многих факторов – светлые корни создают эффект залысин, темные корни выглядят неаккуратно, седина в волосах прибавляет годы своей владелице. Поэтому женщины задумываются, как часто красить волосы, чтобы скрыть эти недостатки.

Известно, что волосы отрастают на 1-1,5 см за месяц. Этой длины достаточно, чтобы испортить внешний вид и сделать его неаккуратным. Поэтому ответ на вопрос, как часто красить седые корни волос лежит на поверхности. То есть, к мастеру нужно обращаться 1 раз в месяц, чтобы скрыть седину.

В других случаях все зависит от того, как выглядят волосы. Если окрашивание делалось на тон или два темнее собственного цвета, то можно подождать и не беспокоится о внешнем виде. Если же разница заметна, стоит аккуратно нанести краску на отросшую полоску волос дома или обратиться за помощью к мастеру-колористу.

Процедура окрашивания корней позволяет нанести средство только на отросшую часть волос и не обрабатывать остальную часть. Благодаря этому волосы не будут подвергаться лишнему воздействию химических веществ и сохранят здоровый вид.

При этом стоит помнить, что тонировать волосы или окрашивать хной, басмой и другими натуральными и мягкими средствами можно чаще, так как они быстро смываются и теряют свою яркость.

Вам будет интересно:

волосы окрашивание волос окрашивание волос дома
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:37

В Киеве отменили экстренные отключения света: графики снова в силе

12:36

Российские войска могли подготовить ловушки для ВСУ в Херсоне - ВВС

12:31

Предательская пуговка: грудь Надежды Мейхер вырвалась из блузы

12:17

Путин хочет нанести массированный ракетный удар по Украине: СМИ выяснили цели и даты

11:43

"Помощь дается дозированно": эксперт объяснил, почему Запад медлит с оружием для УкраиныВидео

Реклама
11:40

Как часто можно красить волосы: сохраняем блестящую шевелюру и скрываем недостатки

11:39

Путину через посредника предложили мир с Украиной: СМИ назвали 8 пунктов договора

11:03

"Начнут просить прощения": Джигурда призывает "пощадить" Пугачеву и Галкина

10:55

"Психоз и все вытекающие": "путинистка" Кудрявцева ноет о своем слабеньком здоровье

10:39

Во время отступления из Херсона оккупанты взорвали Антоновский мост - СМИВидео

10:38

"Любому Путину приходит конец": Маша Машкова сделала оптимистичное заявление

10:11

В Мелитополе прогремел взрыв в доме, в котором жил коллаборант

10:07

Террористка Чичерина озвучила свою версию возникновения слова ХерсонВидео

10:03

"Все не так безоблачно, как кажется": начштаба УДА рассказал об ухищрениях оккупантов в ХерсонеВидео

09:40

Какой маникюр сделать на Новый год 2023: 5 потрясающих идей для хорошего настроенияФото

09:30

Армения не жертва. Почему в конфликте с Азербайджаном не может быть аналогий с  украинской трагедией

09:25

Как сохранить сбережения: эксперты объяснили, стоить ли скупать доллары

09:09

"В американском истеблишменте есть консенсус": эксперт назвал условие прямого вмешательства США в войнуВидео

09:05

Запад не "затягивает" войну - он просто не был к ней готовмнение

09:01

Гороскоп на сегодня 11 ноября: Рыбам улыбнется удача во всем, а Деву ждут конфликты

Реклама
08:52

"Я не ожидала от нее такого": Вовк набросилась на Пугачеву после наезда на РотаруВидео

08:49

Зимой ВСУ пополнят тысячи бойцов с опытом обучения в Британии - министр обороныВидео

08:48

"Победа в Херсоне не будет последней": ВСУ могут продолжить контрнаступление зимой - ISW

08:30

Пока не гаснет свет: как сделать повербанк своими рукамиВидео

08:22

Байден поставил ультиматум Путину и назвал условие окончания войны в УкраинеВидео

08:00

Россия повторит судьбу СССР: она окончательно развалится, преемника Путина не будет – ЯковенкоВидео

08:00

День Анастасии: теплые поздравления с именинами в стихах и прозе

07:58

Месть за успехи ВСУ на фронте: РФ ударила ракетой по жилой пятиэтажке в Николаеве, 6 погибшихВидео

07:33

ВСУ идут вперед на Херсонщине: оккупантов выбили из 12 населенных пунктовВидео

07:30

Зачем замораживать нижнее белье: оригинальный лайфхак от бережливых хозяек

07:15

"Я в тюрьму не хочу": законы РФ "сломали" пропагандиста - он не смог прокомментировать ситуацию в ХерсонеВидео

06:51

Почему провалился план ядерного ультиматумамнение

06:44

Оставил жену и троих детей: в Украине ликвидировали командира стрелкового отделения из Сыктывкара

05:55

"Конкурент им не нужен": эксперт назвал 6 стран, которые не хотят усиления влияния УкраиныВидео

05:30

Галлюцинации, мигрень и апатия: как цвет интерьера влияет на нашу жизнь

05:00

Как быстро почистить яйца: самые лучшие способы и советы для домохозяек

04:56

Внучка Софии Ротару покорила улицы Нью-Йорка шикарными ножками в стильном мини

04:50

"Начнут жесткие бои": астролог рассказала, почему оккупанты сбежали из ХерсонаВидео

04:24

5 мест в доме, где забывают убирать даже самые дотошные хозяйки

03:50

"Нет пространства для компромисса": война в Украине может закончиться без соглашения с РФ - ГорбачВидео

Реклама
03:50

Почему воду после варки овощей на салат Оливье выливать нельзя: 3 способа, которые не знали хозяйкиВидео

03:20

Императорский салат на Новый год 2023: новый рецепт известного блюдаВидео

03:14

Пожар: Рианна показала фото сзади, без лишней одежды

02:19

РФ может использовать отступление из Херсона как способ склонить Украину к переговорам - экспертВидео

01:35

"Много только советского хлама": эксперт спрогнозировал, сколько ракет и оружия осталось в РФ

00:51

Приметы на 11 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечь на целый месяцВидео

00:30

"Не день и не два": Резников спрогнозировал сроки побега россиян из ХерсонаВидео

10 ноября, четверг
23:54

Уже ждут ВСУ: в России начали проверять бомбоубежища и оповещения о воздушной тревогеВидео

23:39

"Два идиота": Соловьева и Симоньян опозорили перед всеми в РоссииВидео

23:20

Лайма Вайкуле после слухов о возвращении рака, показалась на публике

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Мода и красота
Модный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять