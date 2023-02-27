Как быть продуктивным весь день: советы, которые помогут прокачать эффективность

Продуктивность и эффективность - залог удовлетворения от жизни.

Как быть продуктивным весь день / коллаж фото pexels.com

У каждого человека в жизни рано или поздно наступает момент, когда не хватает сил, энергии и мотивации для того, чтобы выполнить все необходимые задачи, однако мало кто знает, что причина низкой продуктивности может скрываться не во внешних факторах, а в том, как человек проживает свой день и как себя настраивает.

Не редко портят продуктивность также плохие привычки, о которых человек может даже не задумываться. О том, как стать более продуктивным не только в жизни, но и в работе - мы расскажем далее.

Как быть продуктивным весь день - особенности человеческого организма

Для того, чтобы много успевать и совершать задачи, в первую очередь необходимо позаботиться о высокой производительности и продуктивности своего организма. Для этого необходимо встать на путь выработки некоторых полезных привычек. Начать можно с правильного утра, не стоит просыпаться за минуту до того, как сгорят все дедлайны, выделите себе утренний час, в который вы сможете выпить кофе, сделать зарядку и настроиться на продуктивный день. Постарайтесь также исключить все факторы, которые могут отвлекать вас от центральных задач - уведомления из мессенджеров, непроизвольное пролистывание ленты и пр. Не забывайте о физической активности среди дня, особенно, если у вас сидячая работа Пользуйтесь перерывами, чтобы продуктивность не падала и обязательно прислушивайтесь к желаниям организма.

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Как сделать свой день максимально продуктивным - все зависит от распорядка

Продуктивность и успеваемость в каждом дне человека зависит только от него и ее можно повысить простыми способами. Одни из самых главных задач - это планирование и распорядок дня. Ещё с вечера можно спланировать свой будущий день, главное - пункты плана должны быть четкими и понятными, в плане на день необходимо также указывать время отдыха, обеда и других задач не связанных с работой. В свою очередь распорядок дня важен для того, чтобы количество сна было сбалансированным и помогало организму набрать необходимое количество энергии для выполнение задач на протяжении дня. Также настроиться на продуктивны день может помочь ваш уникальный утренний ритуал и зарядка. Вы можете всегда в одно и то же время пить кофе и просматривать почту или выходить на прогулку сразу после пробуждения. Необходимо перед работой уделить время себе, чтобы среди дня не возникало чувства недовольства.

Как стать более продуктивным на работе - советы для тех, кто много работает

Одно из самых важных в работе правил - не мнить себя Цезарем и не стараться быть многозадачным. Очень важно ставить себе четкий список рабочих задач и идти по нему постепенно. Начинать выполнять план необходимо с самых тяжелых задач, поскольку в начале рабочего дня у человека и самый большой запас сил. Не нарушайте свой временной график. Не соответствие запланированному может подарить ощущение стресса и тревоги. Также важно проанализировать свой рабочий день и стараться исключать факторы, которые отвлекают от работы, тем самым растягивая рабочий день.

Придерживаясь этих простых правил, можно практически сразу ощутить, как меняется восприятие работы и уровень продуктивности.