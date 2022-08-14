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Как быстро выучить польский язык: 7 полезных лайфхаков

14 августа 2022, 17:19

Секрет успеха в изучении польского достаточно прост и покорится каждому, кто готов работать над собой.

Как выучить польский язык
Как выучить польский язык самостоятельно / pixabay.com

Можно ли самостоятельно выучить польский язык и сколько времени нужно на это потратить? Это первые и самые страшные вопросы, об которые, как правило, разбиваются все благие намерения по расширению кругозора и словарного запаса.

Есть несколько способов, как выучить польский язык с нуля – можно делать это самостоятельно, можно посещать курсы и репетитора, или просто смотреть кино на польском. Самый идеальный вариант – совмещать все эти способы.

Главред расскажет, к каким советам по изучению стоит прислушаться в первую очередь, чтобы достичь ощутимых успехов в изучении польского языка в короткие сроки, и также снизить стресс от большого количества новой информации.

1. Окунуться в языковую среду

Общение в Польше только со "своими", безусловно, дарит определенную отдушину, но негативно сказывается на вашей возможности выучить польский язык. Обращайтесь в общественных местах к полякам по-польски, не смущайтесь говорить с носителями языка суржиком из вашей родной речи и польских слов. Одним словом: слушайте живую польскую речь, и не бойтесь ее использовать. Да, ваш польский неидеален, но никто не будет над вами смеяться за неправильное ударение или спряжение. Оставьте школьные комплексы, что вас отругают: в конечном итоге язык сейчас вы учите исключительно для себя и своего комфорта, а не в страхе получить двойку за четверть.

2. Изменить язык потребляемого медиаконтента

Язык интерфейса в телефоне и социальных сетях, любимые вечерние сериалы и кино – все это отныне стоит смотреть и читать на польском. Важная часть изучение любого иностранного языка – умение воспринимать его на слух. Поэтому тут вам будут на руку любимые киногерои, которые внезапно заговорят с вами на польском. Специалисты рекомендуют сперва выбирать контент попроще, смотреть с субтитрами, а совершенно незнакомые слова, о смысле которых вы даже не догадываетесь, выписывать, чтобы потом заучить.

Как выучить польский язык
Можно ли самостоятельно выучить польский язык / pixabay.com

3. Подобрать литературу

Во время изучения польского языка важно под рукой иметь хороший учебник. Он поможет вам постигнуть азы устной и письменной речи, сделает ее более грамотной и чистой. Художественную литературу также рекомендуется читать на польском языке – для расширения словарного запаса и повышения грамотности. Начать стоит с детских книг, в которых, как правило, менее вычурная речь, более легкая для восприятия для новичков, которые только взялись за изучение польского языка. Рекомендуемые учебники: Hurra! Po polsku, Polski. Krok po kroku, Od słowa do słowa toczy się rozmowa.

4. Посетить языковые курсы

Отдавать предпочтение стоит небольшим группам по 4-6 человек. Языковые курсы в малых группах отличаются высокой интенсивностью подачи материала, а также помогут вам преодолеть страх разговаривать на польском языке, что в дальнейшем благотворно повлияет на вашу социализацию. Старайтесь придерживаться правила разговаривать во время занятий исключительно на польском языке.

Как выучить польский язык
Как выучить польский язык с нуля / pixabay.com

5. Занятия с репетитором

Двух занятий в неделю достаточно, чтобы поддерживать ваши навыки устной и письменной речи, однако не стоит забывать, что такие уроки не должны быть вашим единственным источником знаний. Если вы выбрали для себя индивидуальное обучение с репетитором, очень многое вам придется наверстывать вне занятий самостоятельно. Поэтому эта методика изучения польского языка подойдет высоко дисциплинированным людям. В противном случае вы так и будете "барахтаться" на начальном этапе бытового уровня.

6. Развивать письменную речь

До определенного жизненного этапа вам, безусловно, будет достаточно знать расхожие фразы. Однако написание делового письма, резюме, или просто переписка в социальных сетях с новыми польскими друзьями может стать проблемой, если пренебрегать совершенствованием письменной речи. Поэтому письменную часть домашних заданий стоит выполнять с не меньшей тщательностью, чем устную, а также стоит обратиться к знакомому методу – везде, где это уместно, писать на польском языке. К примеру, список покупок или план на день можно составить на польском.

Как выучить польский язык
Как выучить польский язык - полезные советы и лайфхаки / pixabay.com

7. Снизить ожидания и не опускать руки

Самый сложный пункт в изучении любого иностранного языка. Все однажды сталкиваются с тем, что теряют веру в свои способности, или им кажется, что прогресс изучения продвигается слишком медленно. Не стоит рассчитывать, что за месяц вы уже заговорите на чистом польском без акцента и с красивыми эпитетами и фразеологизмами. И уж тем более – ругать себя, если этого не произошло. Изучение нового языка – настоящий стресс для вашего мозга. Поэтому очень важно быть для себя не только строгим критиком, но и добрым другом во время постижения азов любой дисциплины.

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Польша польский язык лайфхак
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