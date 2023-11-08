Как быстро вырастить гранат из косточки: 100% способ получить цветущее дерево

Чаще всего в домашних условиях выращивают карликовый гранат, а цветение начинается уже в первый год после посева.

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Как можно вырастить гранат в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua ​

Гранат - экзотическое растение, которое любит жару, влажность и большое количество солнца. Вырастить гранат на огороде в нашем климате невозможно, но вот на подоконнике это растение может чувствовать себя вполне комфортно. Ждать плодов с хорошими вкусовыми качестве на таком дереве не стоит, но цветением оно точно порадует - растение покрывается пурпурными цветами, которые будут радовать глаз все лето.

Можно ли вырастить гранат из косточки

Чаще всего в домашних условиях выращивают карликовый гранат. Он устойчив к сухому воздуху и имеет компактный размер. Гранатовое дерево в домашних условиях вырастет не выше одного метра с плодами диаметром до 6 сантиметров.

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Цветение начинается уже в первый год после посева. Чтобы растение окрепло, следует обрывать первые цветы, тогда на следующий год завяжутся плоды.

К слову, гранат долго и красиво цветёт, что дает возможность потренироваться в создании бонсай.

Цветущий гранат / скриншот

Где любит расти гранат

Лучшее место для размещения гранатового дерева в домашних условиях — солнечное окно или балкон с отоплением.

Растение обильно поливают два раза в неделю. Во время цветения и в период покоя поливы немного сокращают.

При выращивании граната следует поддерживать средний уровень влажности. Полезно регулярно опрыскивать растение, а помещение, в котором оно находится, необходимо проветривать

Как вырастить гранат из косточки

Лучшее время для посева семян граната - ноябрь и февраль. В этом случае семена могут прорасти уже через неделю.

Семена для посева нужно взять из крупного зрелого плода без признаков гнили и повреждений.

Семена очищают от мякоти, хорошо промывают водой и протирают бумажным полотенцем.

Далее семена нужно на 12 часов замочить в небольшом количестве воды. Они должны быть наполовину покрыты водой. Воду нужно добавлять по мере испарения, не допуская пересыхания.

Грунт для посадки может быть любым, но лучший готовый вариант - это грунт для роз или бегоний.

Гранатовое дерево можно вырастить дома из обычной косточки / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Вазон следует выбирать неглубокий, так как корневая система у граната разрастается вширь.

На дно цветочного горшка кладут дренаж (керамзит; мелкую гальку; битый кирпич; осколки керамических горшков).

Косточки раскладывают равномерно по поверхности на расстоянии около двух сантиметров друга от друга и заглубляют в землю на 1–1,5 см.

Далее вазон закрывают крышкой или плёнкой, чтобы создать парниковый эффект, и ставят в тёплое и светлое место. Рекомендованная температура для проращивания косточки +25 °С. Свет ему нужен рассеянный. Зимой, возможно, понадобится дополнительное освещение.

Первые всходы появляются примерно через одну-две недели. Всходы нужно регулярно увлажнять, не допуская пересыхания почвы.

В первые три года гранатовое дерево пересаживают каждый год, постепенно увеличивая размер горшка. Деревья старше трёх лет пересаживают раз в три года или по мере необходимости. Для взрослого комнатного растения достаточно пятилитрового горшка.

Ранее Главред писал, что настой из корок граната - это проверенное удобрение для комнатных цветов. Этот целебный настой можно применять в том числе и для подкормки лука, капусты, огурцов, томатов и других огородных растений.

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