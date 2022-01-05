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Как быстро успокоиться в стрессовой ситуации: 10 простых способов

5 января 2022, 05:50

Если стрессовая ситуация застала вас врасплох, ряд простых советов помогут быстро успокоиться.

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Ряд простых техник помогут успокоиться в стрессовой ситуации / "Белновости"

Сильные негативные эмоции могут плохо сказаться на здоровье человека, вызвать стресс и даже депрессию. Поэтому нельзя молча подавлять в себе такие эмоции и переживания.

Независимо от того, какой у вас характер и темперамент и как вы воспринимаете различные стрессовые ситуации, не будет лишним освоить ряд приемов, которые помогут быстро справиться со стрессом здесь и сейчас. Чтобы успокоить нервы в стрессовой ситуации, достаточно будет применить хотя бы одну из простых техник.

10 простых способов быстро успокоиться

1. Глубоко дышите

Этот способ достаточно эффективен в различных ситуациях. Нужно медленно и глубоко вдыхать, наполняя легкие воздухом. Кровь начнет получать больше кислорода, замедлится сердцебиение, и вы будете чувствовать себя более спокойными.

2. "Переключитесь" на что-то другое

Сосредоточение внимания на другой деятельности или процессе поможет отвлечься от стрессовой ситуации и не концентрироваться на ней. Для этого подойдет любая простая задача – например, пропылесосить в комнате, помыть посуду или подилить вазоны.

Если стрессовая ситуация возникла вне дома, ищите такие простые задачи в месте, в котором находитесь. Например, если возник стресс на работе, чтобы перевести внимание, можете убрать на рабочем столе.

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4. Послушайте звуки природы

В интернете можно найти достаточно много видео- и аудиозаписей с подобными звуками. Их прослушивание поможет быстро успокоить нервы и расслабиться. Можете выбрать их по своему вкусу – это может быть шум дождя, журчание ручья, шелест листьев и так далее.

Если есть возможность, то будет лучше "послушать природу" вживую – сходить на прогулку в парк, лес или на реку. Но когда нужно успокоиться здесь и сейчас, с такой задачей отлично справятся и аудио- и видеозаписи.

5. Сделайте простые физические упражнения

Физическая активность помогает снять стресс. С этой задачей справятся даже самые простые физические упражнения, например, несколько десятков раз сжать эспандер или поприседать.

6. Порисуйте

Даже если рисовать вы не умеете, просто отражайте на бумаге то, что чувствуете, создайте какие-то фигурки, узоры или абстракции. Кроме того, что это переключит ваше внимание (тут возвращаемся к пункту 2), рисование как творческий процесс поможет выпустить негативные эмоции и упорядочить мысли.

7. Измените отношение к ситуации

Думаю, почти все знакомы с фразой "не можете изменить ситуацию-измените отношение к ней". Попробуйте посмотреть на нее с другой стороны. Боитесь публичных выступлений и стоите в шаге от сцены, на которую вам сейчас выходить? Зато как прекрасно будете чувствовать себя, когда завершится ваше выступление – вас будут переполнять эмоции от того, что вы смогли побороть страх.

Волнуетесь из-за проблем на работе? Подумайте, вспомните ли вы об этой ситуации через месяц или год, настолько ли она серьезна, что будет влиять на вашу жизнь столь длительное время? Кто-то случайно вылил на вас кофе? Подумайте, как будете воспринимать эту ситуацию через несколько дней – она скорее будет казаться вам забавным случаем, чем серьезной проблемой.

8. Поделитесь переживаниями с близкими

Сильные негативные эмоции не стоит держать в себе. Станет намного легче, если просто выговориться человеку, которому вы доверяете и который может вас поддержать. Доверительный разговор с друзьями или родными не только поможет "снизить градус" вашего эмоционального состояния, но и даст вам возможность систематизировать мысли и возможно даже найти решение проблемы. Ведь проговоренные вслух мысли и переживания позволят вам лучше "разложить все по полочкам" в своей голове.

9. Улыбнитесь

В большинстве случаев стрессовые ситуации не стоят наших страданий. Очень жаль, что мы часто это понимаем уже гораздо позже – когда стресс прошел и на него была потрачена масса нервов. Простая улыбка поможет отвлечься и заметить мелочность многих негативных ситуаций. Не можете улыбнуться? Тогда вспомните любую смешную историю из вашей жизни или любимый анекдот.

10. В любой непонятной ситуации ложитесь спать

Эта жемчужина народной мудрости – на самом деле очень глубокий и действенный совет. Часто какая-то проблема кажется нам гораздо значительнее, чем есть на самом деле, если мы уставшие и истощенные. Достаточно будет отдохнуть и выспаться, чтобы в нашей голове появились идеи решения этой проблемы. Или же мы просто поймем, что ситуация от нас не зависит и ее просто нужно отпустить. Недаром в народе говорят, что "утро вечера мудренее".

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