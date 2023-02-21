Как быстро успокоиться и не нервничать: действенные способы на все случаи жизни

Уметь быстро брать контроль над своими эмоциями - настоящая помощь своему организму. Научиться владеть этим умением достаточно просто.

Как быстро успокоиться и не нервничать / pixabay.com

Негативные эмоции, переживания и страх забирают у человека очень много сил и энергии, однако можно прийти к тому что контролировать чувства и брать над ними контроль станет достаточно просто. Обладая этим умением, человек может в краткий срок успокоиться от слез, стресса, нестандартных ситуаций и страха.

Как быстро успокоиться и не нервничать - универсальные способы для всех ситуаций

Практически все способы, которые помогают быстро справиться с волнением - нацелены на тело. Так происходит потому, что физические ощущения помогают организму перевести фокус с внутреннего на внешнее.

Для быстрой борьбы со стрессом стоит попробовать: помассировать руки - это первое переключение внимание на тело и способ снятие напряжения, глубоко дышать - медленный вдох, задержка дыхания и медленный выдох помогают нормализовать работу сердца и справиться с нервным возбуждением, встряхнуть всё тело - физическая встряска помогает оправиться от эмоциональной.

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Как быстро успокоиться от стресса - первая помощь при неожиданном всплеске

О том, какие первые шаг предпринимать в момент тревоги - мы поговорили выше. Однако случаются ситуации, когда стресс наступает внезапно и вводит в состояние шока, с чем тоже нужно уметь бороться. Для этого ест свой алгоритм действий.

Что делать во время сильного стресса:

по возможности расслабьте все мышцы тела

выпейте теплый и сладкий напиток

аккуратно умойтесь прохладной водой

внимательно и продолжительно смотрите на себя в зеркало

Также в момент сильного стресса, как и в любой неожиданной ситуации лучше всего помогает работа с дыханием.

Как быстро успокоиться от страха - боремся за несколько минут

В момент сильного страха лучше не оставаться одному, однако и в одиночестве можно с ним справиться. Для этого достаточно следовать нескольким правилам: для начала признайте свой страх и проговорите его в слух, если вы не сами - проговорите его близкому человеку. Рационализируйте страхи - анализ объекта поможет вам лучше понять является ли ваш страх обоснованных. Затем продышитесь и обратите внимание, где вы находитесь и как чувствует себя ваше тело. Подумайте над тем, как уже сейчас можно ощутить больше комфорта, чтобы организм быстрее справился со страхом. Например - выпейте воды или сделайте что-то, чтобы согреться.

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