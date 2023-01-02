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Как быстро уснуть за 2 минуты: военный метод, который прогонит бессонницу

2 января 2023, 01:35
Многих беспокоит проблема, как быстро уснуть ночью, если не хочется. Но действенный способ, которым пользуются американские военные, поможет забыть о проблеме.
Сон, спать
Как быстро уснуть за 2 минуты/ ua.depositphotos.com

Сон является неотъемлемой составляющей нашей жизни, которая напрямую влияет на наше самочувствие, состояние нашего здоровья и настроение. Если не спать достаточное количество времени, то организм этого точно не простит.

Из-за недосыпания со временем может появиться ряд проблем, самые частые из которых следующие:

  • гормональные нарушения,
  • избыточный вес,
  • замедленная реакция,
  • раздражение,
  • проблемы с памятью,
  • депрессия,
  • головные боли.

Поэтому пренебрегать таким важным явлением в нашей жизни, как сон, точно не стоит. Ведь лучше предупредить проблемы со здоровьем и для этого нормально высыпаться, чем потом бороться с последствиями безответственного отношения к своему самочувствию.

Сколько нужно спать

Количество сна, которое требуется организму чтобы отдохнуть и восстановить силы, отличается в зависимости от возраста человека. Так, младенцы спят две трети от суток – 16 часов. Полноценный сон для подростка должен продолжаться 9 часов. А вот взрослым в среднем достаточно 7-8 часов.

Однако какая точно продолжительность сна нужна именно вам, чтобы утром чувствовать себя прекрасно, можно определить самостоятельно. Попробуйте по возможности какое-то время просыпаться без будильника, и обращайте внимание, сколько вашему организму понадобилось времени, чтобы нормально выспаться и самостоятельно проснуться.

Как быстро заснуть, если не спится

Но часто бывают случаи, когда человек не может заснуть. Бессонница – одно из наиболее распространенных расстройств сна. Если вас эта проблема беспокоит систематически, то, конечно, лучше обратиться за советом к вашему семейному врачу. Он разберется в причинах проблемы и при необходимости назначит вам лечение или направит к узкому специалисту.

Если же у вас лишь периодически возникают какие-то проблемы со сном, или вы просто ищете ответ на вопрос, как ускорить процесс засыпания, то можете воспользоваться одной из действенных техник, описанных ниже.

Как заснуть за 2 минуты военный метод

Это метод заключается в том, что нужно поочередно расслабить все части тела. После этого вам будет достаточно 120 секунд, чтобы погрузиться в мир снов.

Нужно действовать согласно следующим шагам.

Шаг 1. Нужно лечь в постели на спину и расслабить мышцы лица, в том числе язык, челюсть и мышцы вокруг глаз.

Шаг 2. Опустите плечи как можно ниже – это поможет расслабить шею. Далее расслабьте сначала одну руку, а затем другую.

Шаг 3. Выдохните и расслабьте грудную клетку.

Шаг 4. Расслабьте ноги, начиная от бедер и заканчивая кончиками пальцев.

Шаг 5. Когда мышцы всего тела будут расслаблены, пора очистить сознание. Нужно прогнать все лишние мысли и заблокировать все факторы, которые вас отвлекают ото сна. Попробуйте представить, например, что вы лежите на лодке и видите над собой чистое небо, или что вы лежите в удобном гамаке в затемненной комнате. Если это не помогло, повторяйте в уме "Не думай, не думай, не думай".

И не огорчайтесь, если с первого раза уснуть по такой методике не получается. Все способы нуждаются в тренировках. Со временем вам всё легче и легче будет засыпать, используя этот метод.

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