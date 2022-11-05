Как быстро убрать першение в горле: болезнь как рукой снимет

Как убрать першение в горле / Pixabay

Начинающиеся зимние холода открывают новый сезон вирусных заболеваний. Несмотря на то, что многие перешли на дистанционку – как в работе, так и в учебе, вирусы атакуют украинцев в транспорте и в общественных местах.

Среди основных признаков заболеваний – дискомфорт и першение в горле. Нередко заболевшие не спешат обращаться к врачу, а стараются вылечиться в домашних условиях.

Есть несколько испытанных способов, как убрать першение в горле, спровоцированное разовым воздействием раздражителей.

Быстро убрать першение в горле

при симптомах першения в горле потребляйте больше теплого питья (чай, компот, вода);

помогите горлу избавиться от "непрошенных гостей" полосканием;

используйте специальные леденцы, помогающие смягчать симптомы в горле;

следите за воздухом в помещении (рекомендуются проветривания и увлажнения).

Першение в горле народные средства

Займитесь полосканием горла. Это надежный способ борьбы с першением в горле. При этом полоскание надо делать постоянно на протяжении нескольких дней. В качестве ориентира используйте стакан теплой воды (200 мл), куда добавляйте различные ингредиенты.

Чем можно полоскать горло:

солевой раствор (одна чайная ложка соли, также можно добавить ложку соды);

отвар ромашки;

отвар календулы;

отвар эвкалипта;

Используйте теплый компресс. Старайтесь не переохлаждаться и держать горло в тепле.

Чем снять першение в горле в домашних условиях

Есть сразу несколько недорогих и проверенных средств, которые помогут избавиться от першения в горле. Они доступны практически в каждой аптеке:

Фурацилин;

Мирамистин;

Ротокан;

ОКИ;

Хлорофиллипт;

Гивалекс.

Как вылечить горло за одну ночь

Практически за 24 часа можно сбить основные симптомы неожиданной заразы. Для этого следуйте нескольким важным правилам.

Не забывайте пить больше жидкости;

Проветривайте помещение где находится заболевший;

Больше времени уделяйте сну, что поможет организму накопить силы для борьбы с болезнью (старайтесь раньше ложиться спать);

Можно принять контрастный душ;

Пейте теплый чай с имбирем и куркумой.

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