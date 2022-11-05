Как быстро убрать першение в горле: болезнь как рукой снимет

Как в домашних условиях вылечить першение в горле - простые и эффективные способы.
Начинающиеся зимние холода открывают новый сезон вирусных заболеваний. Несмотря на то, что многие перешли на дистанционку – как в работе, так и в учебе, вирусы атакуют украинцев в транспорте и в общественных местах.
Среди основных признаков заболеваний – дискомфорт и першение в горле. Нередко заболевшие не спешат обращаться к врачу, а стараются вылечиться в домашних условиях.
Есть несколько испытанных способов, как убрать першение в горле, спровоцированное разовым воздействием раздражителей.
Быстро убрать першение в горле
- при симптомах першения в горле потребляйте больше теплого питья (чай, компот, вода);
- помогите горлу избавиться от "непрошенных гостей" полосканием;
- используйте специальные леденцы, помогающие смягчать симптомы в горле;
- следите за воздухом в помещении (рекомендуются проветривания и увлажнения).
Першение в горле народные средства
Займитесь полосканием горла. Это надежный способ борьбы с першением в горле. При этом полоскание надо делать постоянно на протяжении нескольких дней. В качестве ориентира используйте стакан теплой воды (200 мл), куда добавляйте различные ингредиенты.
Чем можно полоскать горло:
- солевой раствор (одна чайная ложка соли, также можно добавить ложку соды);
- отвар ромашки;
- отвар календулы;
- отвар эвкалипта;
Используйте теплый компресс. Старайтесь не переохлаждаться и держать горло в тепле.
Чем снять першение в горле в домашних условиях
Есть сразу несколько недорогих и проверенных средств, которые помогут избавиться от першения в горле. Они доступны практически в каждой аптеке:
- Фурацилин;
- Мирамистин;
- Ротокан;
- ОКИ;
- Хлорофиллипт;
- Гивалекс.
Как вылечить горло за одну ночь
Практически за 24 часа можно сбить основные симптомы неожиданной заразы. Для этого следуйте нескольким важным правилам.
- Не забывайте пить больше жидкости;
- Проветривайте помещение где находится заболевший;
- Больше времени уделяйте сну, что поможет организму накопить силы для борьбы с болезнью (старайтесь раньше ложиться спать);
- Можно принять контрастный душ;
- Пейте теплый чай с имбирем и куркумой.
Читайте еще:
- Болит горло: Комаровский объяснил, когда нужно срочно бежать к врачу
- Советы Комаровского: как быстро и эффективно избавиться от боли в горле
- Что делать, если болит горло и когда обращаться за помощью