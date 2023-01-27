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Как быстро убрать пень с участка: 5 рабочих способов, которые помогут решить проблему

27 января 2023, 05:30
Использование мочевины и поваренной соли в борьбе с мешающими на вашем дачном участке пеньками продемонстрирует вам, как превратить пень в труху.
Пенек
Если вы не знаете, как сжечь пень в земле, вы можете посоветоваться со специалистами и попробовать применить раундап / УНИАН

Всем дачникам хорошо известно, что убрать пенек с участка бывает крайне непростой задачей. Он может мешать разбить сад или находиться в самом неудобном месте на даче. Часто, чтобы убрать пни, их пытаются выкорчевать своими руками, или зовут для этого специалистов. Советуют даже способы, как убрать пень за один день или сделать это еще более быстро. Однако справиться с пеньком на самом деле не так-то просто.

Чем можно уничтожить пенек

Удаление пня с использованием селитры – крайне сомнительный метод

В Интернете нередко можно найти советы, как удалять пень с использованием селитры. Пишут о том, что в древесине сверлят отверстия, туда засыпают химическое соединение и заливают водой, чтобы селитре удалось быстрее впитаться. В отверстия вбиваются заглушки из дерева или же сам пенек накрывается полиэтиленовой пленкой. Как только пень засох, его советуют поджечь.

Впрочем, так делать категорически не рекомендуется.

Как убрать старый пень за 3 минуты или как убрать пень за 10 минут – конечно, могли бы стать крайне полезными советами. Однако это опасно. Во-первых, в таких случаях использовать селитру с другими соединениями огнеопасно. Если почва торфяная, может произойти возгорание. Во-вторых, так быстро с пнем справиться все равно не удастся и огонь здесь не станет помощником. Поэтому, дабы не подвергать себя опасности и выяснять, как удалить пень калиевой селитрой, не стоит ставить сомнительные эксперименты.

Мочевина и поваренная соль

Обычно как мочевина, так и поваренная соль, способствует быстрому гниению древесины. Когда пенек сгниет, труху можно будет достать из земли лопатой. Но на такой способ уйдет не меньше года.

Технология засаливания аналогична обработке селитрой. Но нельзя забывать, что после того, как будет использован хлорид натрия, земля вокруг станет непригодной для дальнейшего посева.

Разрушить старый пенек грибницей

При таком способе пень заражают мицелием опят или же вешенок. Но грибы, которые вырастут на пеньке, есть нельзя.

Сжечь пень

Если ваши соседи не против такого метода, пенек можно взять и спалить. В нем просверливают отверстия, в которые заливают жидкость для розжига или керосин (не бензин). Ставится хлопчатобумажный фитиль, после чего подносится спичка. Древесина выгорит, за выгоранием нужно наблюдать на безопасном расстоянии. Потом нужно будет удалить сгоревшую древесину. Речь идет об относительно быстром методе избавления от пенька.

Легкое корчевание

На расстоянии 500 сантиметров выкапывается яма от корневой системы. В нее направляют шланг, напор воды должен быть сильным. В итоге у пня подмоются корни, а опоры в почве больше не останется. Корни станут рыхлыми – они легко обрубятся и достанутся из земли. Если пень не огромный, вам удастся быстрее от него избавиться.

Как удалить пень раундапом

Часто для удаления свежих пней используют гирбициды, которыми обрабатываются спил и земля. Пожалуй, наиболее популярным препаратом является Раундап. Дачники используют его, чтобы очистить свои участки от сорняков. Но и для удаления пеньков он тоже подойдет.

Работать надо, когда на улице тепло и солнечно. Отверстия просверливаются в центре, по окружности годовых колец, а также в предлежащей корневой системе. В готовые отверстия засыпают CuSO4 в порошкообразном состоянии – около 300 грамм на один пенек, диаметр которого меньше 30 сантиметров. Спустя некоторое время пенек поливают водой. Через 10-15 дней в заранее подготовленные отверстия заливаются средства розжига и проводится поджигание.

Подобный способ поможет вам справиться с пнем, а также насытит почву полезными минералами и уберет из нее разных вредителей.

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