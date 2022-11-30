Как быстро убрать неприятный запах из холодильника: 5 простых трюков, которые навсегда облегчат жизнь

Как убрать запах из холодильника в домашних условиях / ua.depositphotos.com

Неприятный запах в холодильнике начал беспокоить многих украинцев. Причиной стали регулярные отключения света. В связи с этим продукты начали очень быстро портиться.

Оказывается, неприятный запах в холодильнике можно очень быстро убрать. Стоит лишь знать несколько простых секретов. Главред рассказывает, как легко и просто избавиться от неприятного запаха в холодильнике, а также предотвратить его дальнейшее появление.

Уксус

Резкий запах уксуса легко убирает весь неприятный запах в холодильнике. Чтобы приготовить уксусный раствор, нужно смешать уксус и воду в соотношении 1:1. Далее тщательно протрите этой смесью все поверхности внутри холодильника. Будьте уверены, что эта смесь не только справится с неприятным запахом, но и уничтожит все бактерии, которые есть в холодильнике. Если вы боитесь, что в холодильнике после этого будет неприятный запах уксуса, то волноваться не о чем, ведь он бесследно исчезнет через несколько часов.

Сода

Еще одним эффективным средством от неприятного запаха в холодильнике является содовый раствор. Чтобы приготовить раствор, нужно смешать 2 ст. л. соды в 1 л. воды. Полученным раствором нужно тщательно вымыть холодильник. После того, как холодильник вымыт, нужно насыпать в какую-то емкость немного соды и поставить ее в холодильник. Меняйте соду раз в три месяца и неприятные запахи вас никогда больше не будут беспокоить.

Кофе

Кофе очень хорошо перебивает запахи. В связи с этим кофейные зерна очень часто используют в магазинах парфюмерии. Чтобы наполнить холодильник приятным кофейным ароматом, стоит поставить в холодильник баночку с кофейными зернами. Также подойдут емкости с растворимым или заварным кофе.

Активированный уголь

Замечательным помощником в борьбе с неприятным запахом является активированный уголь. Для этого нужно измельчить до порошкообразного состояния 20-25 таблеток угля. После этого пересыпьте полученный порошок в какое-нибудь блюдечко и поставьте в холодильник. Через 5 дней весь неприятный запах в холодильнике исчезнет. Стоит заметить, что некоторые хозяйки для профилактики образования неприятных запахов всегда держат в холодильнике активированный уголь.

Лимон

Избавиться от неприятного запаха также поможет лимонный сок. Для этого нужно выдавить сок из одной половинки лимона и смешать его с небольшим количеством воды. После этого с помощью тряпки тщательно протрите холодильник полученным раствором. Чтобы неприятный запах больше не образовывался, можете разрезать другую половинку лимона на несколько маленьких кусочков и разложить их в холодильнике. Менять кусочки лимона нужно раз в два дня.

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