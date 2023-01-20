Как быстро убрать лед со ступенек: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от опасного "катка"

Чтобы избежать травмирования зимой, лучше иметь под руками средства, которые помогут быстро растворить лед.

Есть несколько способов быстро убрать лед со ступенек, на крыльце или на улице/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Зима – это время, когда свой персональный "каток" может преследовать каждого из нас даже дома. Даже того не ожидая, можно серьезно травмироваться, лишь выйдя на улицу. Не обязательно отходить далеко от своего жилища, ведь ледовая ловушка может ждать там, где ее не ожидаешь – прямо на крыльце. Поэтому лучше заранее использовать средство ото льда на ступеньках, чем потом страдать от последствий.

Для приверженцев традиционных методов борьбы со льдом можно воспользоваться солью. Но помните, что она потом вместе с водой всасывается в почву и влияет на растения – на том месте вместо травы может образоваться пустое песчаное место.

Кроме соли, есть еще несколько других эффективных способов, как быстро убрать лед на крыльце, чтобы никто не упал и не травмировался.

1. Горячая вода и спирт

Можно приготовить специальный раствор. Нужно смешать 1 столовую ложку спирта и одну чайную ложку моющего средства для посуды. К ним добавить 2 л горячей воды. После этого раствором обработать заледеневшие участки.

Такая смесь растопит лед, и можно будет не бояться, что кто-то травмируется.

2. Ручная очистка

Для этого потребуются лопата, лом и веник. Нужно сбить слой льда первыми двумя инструментами, а потом смести веником, чтобы обломки не растаяли и не замерзли снова на том же самом месте.

Если вы ищете способ, как убрать лед из бетона, то такой метод вам подойдет. А вот на плитке его применять крайне рискованно.

3. Растопить лед обогревателем

Для этого можно воспользоваться инфракрасным обогревателем или тепловой пушкой. Они помогут быстро убрать толстый слой льда.

Если же эти методы не подходят, можно щедро посыпать заледеневшее место песком – тогда ходить по нему станет намного безопаснее.

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