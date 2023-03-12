Как быстро сварить перловку: несколько советов, чтобы получилась идеальной

Перловая крупа, или как ещё ее называют перловка - одна из самых полезных круп.

Как быстро сварить перловку / sergeyurich.livejournal.com

Стереотип о том, что перловая крупа пресная и невкусная - всего лишь последствия неправильного приготовления. Сегодня поговорим о том, как сделать эту кашу быстро, мягкой и вкусной.

Как быстро сварить перловку - способ на все времена

В том случае, если вы планируете варить перловку, нужно знать, что эта крупа требует предварительного замачивания. За несколько часов до приготовления, а лучше на ночь крупу стоит замочить - залейте ее холодной емкостью так, чтобы воды было на два пальца выше.

Перед тем, как варить крупу привычным способом (на медленном огне 50-60 минут), стоит залить ее новой холодной водой и довести до кипения.

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Однако в том случае, если крупа вам нужна в ближайшее время и времени замачивать ее нет - есть еще один способ.

Как быстро сварить перловку без замачивания - для тех, у кого мало времени

Для того, чтобы сварить перловку не замачивая ее - необходимо проделать несколько нехитрых манипуляций. А именно: возьмите кастрюлю, в которой хотели бы сварить перловую крупу и наполните ее водой.

Отправьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения, после чего сразу же всыпьте в нее перловку и варите на большом огне около 3-4 минут.

После того, как вы проделаете эти манипуляции - нужно слить воду и залить крупу холодной водой, затем на минимальном огне сварить до готовности.

Как варить перловку чтобы она была мягкой - такой вы еще не пробовали

Сделать перловую кашу мягкой довольно не трудно. Для этого не потребуется большого количества действий. Сварите крупу одним из способов, описанным выше - с замачиванием или без, а вот для того, чтобы она стала еще мягче - нужен пар.

Когда крупа сварилась - накройте кастрюлю крышкой и отправьте настояться. Таким образом она пропарится и не затвердеет.

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