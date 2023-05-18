​​​​​​​Как быстро сварить гороховое пюре: секрет нежного и насыщенного блюда

Если вы когда-нибудь задумывались, как разварить горох до состояния пюре - мы вам поможем.

https://news.glavred.info/kak-bystro-svarit-gorohovoe-pyure-sekret-nezhnogo-i-nasyshchennogo-blyuda-10471315.html Ссылка скопирована

Как быстро сварить гороховое пюре / коллаж: Главреда, фото: instagram umarova.food/slavapozdnyakov_

Гороховое пюре - полезное и вкусное блюдо, однако сам по себе горох достаточно привередлив в приготовлении и требует многих нюансов. Мы расскажем, как разварить горох до состояния пюре правильно и быстро.

Сколько нужно воды на 1 стакан гороха - главное о пропорциях

При варке гороха соотношение воды и гороха должно быть всегда 3 к 1. В том случае, если вода выкипела, то в горох можно добавить еще один стакан горячей воды.

Также важно знать, что горох варится на медленном огне с периодическим перемешиванием, чтобы продукт не пригорел.

видео дня

Как сварить гороховое пюре без замачивания - способ для ленивых

Обычно для того, чтобы сварить горох, его замачивают на несколько часов. Однако делать это необязательно. Также можно воспользоваться и другим способом, просто использовать кипяток. Для начала - промойте горох несколько раз, а затем залейте его свежим кипятком на 15 минут.

Сразу после этого продукт можно переложить в кастрюлю и добавить кипятка так, чтобы его было больше, чем гороха, а далее - варим как обычно.

Как быстро сварить гороховое пюре - способ без замачивания

Опытные хозяйки советуют не замачивать горох, если есть необходимость разварить его в пюре, ведь предварительное замачивание может значительно увеличить время приготовления.

Для того, чтобы горох разварился быстро, необходимо купить его в колотом виде и просто высыпать в кастрюлю, после чего залить воду до уровня на 3 сантиметра выше гороха.

Также вам может быть интересно: