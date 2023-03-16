Как быстро смыть скотч: легкое решение распространенной проблемі

Нет человека, который хоть раз в своей жизни не встречался с неприятностью следов от скотча на поверхностях.

Как быстро смыть скотч / коллаж фото pexels

Клей от скотча остается на абсолютно разных поверхностях, чем часто портит их внешний вид и доставляет дискомфорт. Справиться с этим можно, однако нужно знать как быстро смыть скотч с каждой поверхности отдельно.

Чем убрать клей от скотча со стекла - начнем с актуального вопроса

Многие люди знают, как тяжело снять следы от скотча со стекла, в частности - оконного. Однако зная одно важное правило, сделать это будет достаточно просто.

Для того, чтобы убрать следы скотча со стекла, вам понадобится бензин или ацетон, а также губка. Наденьте перчатки и смочите губку в одной из жидкостей, затем протирайте место следа до тех пор, пока оставшийся клей не исчезнет до конца. Занимает такая процедура совершенно не много времени.

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Как быстро снять скотч с пластика - больше знакомо девушкам

Как часто можно встретить девушку, которая пытается снять остатки клея от скотча или наклеек с пластиковых флаконов косметических и бытовых средств. Конечно, с такой проблемой в своей жизни встречаются и мужчины. Решить ее достаточно просто. Снять следы скотча с пластиковой поверхности поможет любое средство со спиртом, но без сахара и красителей.

Смочите тампон из ваты в спирте, лучше всего в медицинском - и протрите место следа. Затем подождите пять минут и протрите ещё раз.

Как убрать следы скотча с металла - простой способ

Для очистки металла лучше всего подойдет жидкость для снятия лака, всё дело в том, что более жесткие растворители могут снять краску с металла, развить коррозию или сделать лаковое покрытие матовым, потому лучше не рисковать и воспользоваться ватным тампоном с жидкостью для снятия лака. Протрите средством место до тех пор, пока след не исчезнет.

Чем убрать клей от скотча с дерева - самая деликатная поверхность

Дерево - одна из самых деликатных поверхностей для очищения. Чтобы не повредить ее, необходимо использовать жирный крем или растительное масло, фен и губку с мыльным раствором.

Натрите след от скотча маслом или кремом, после чего оставьте на пару часов, затем на самом минимальном режиме прогрейте место следа феном и отмойте губкой в мыльном растворе.

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