Как быстро симптомы "Омикрона" проявляются после заражения, объяснили в ВОЗ

Симптомы "Омикрона" проявляются в среднем 5-6 дней после заражения / Getty Images

Если человек инфицировался штаммом коронавируса "Омикрон", симптомы заболевания у него могут проявиться в срок от 3 до 14 дней.

Однако в среднем они проявляются через 5-6 дней после заражения. Об этом рассказали во Всемирной организации здравоохранения, пишет The Mirror.

Даже если симптомов нет, но человек инфицирован, он может заражать других. Инфекция может передаваться примерно за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после их исчезновения.

Поэтому в ВОЗ призывают людей изолироваться, если они имеют положительный тест на коронавирус, даже если проявлений болезни нет.

Какие симптомы штамма"Омикрон"

Большинство симптомов нового штамма коронавируса "Омикрон" совпадают с симптомами обычной простуды, рассказал профессор Тим Спектор.

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Главные симптомы:

головная боль,

боль в горле,

насморк,

усталость и чихание.

Также в ВОЗ ранее отмечали, что штамм коронавируса "Омикрон" намного более заразный чем штамм "Дельта", и во много раз сильнее противостоит вакцинам, но зато вызывает менее опасные для тела симптомы болезни.

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