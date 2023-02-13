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Как быстро разделать скумбрию на филе: простая хитрость на заметку хозяйкам

13 февраля 2023, 05:00
Главред делится секретом, как легко и просто почистить скумбрию, не потратив на это кучу времени.
Как быстро разделать скумбрию на филе: простая хитрость на заметку хозяйкам
Как быстро почистить скумбрию? / pixabay.com

Мясо скумбрии вкусное в любом виде. Эту рыбу можно мариновать, жарить, запекать, копытить или тушить с овощами. В любом случае получится очень вкусно, поскольку мясо этой рыбы отличается своей нежностью и сочностью. Кроме того, скумбрия является еще и полезной для организма, ведь она богата на витамины A, C, E, D, а также витамины группы В. Кроме того, этот питательный продукт содержит в своем составе кальций, магний, фосфор и тому подобное. Также не стоит забывать и о жирных Омега-3 кислотах. Именно поэтому эта рыба должна быть в рационе каждого человека. Главред делится секретом, как легко и просто почистить скумбрию, не потратив на это кучу времени.

Как правильно чистить скумбрию: пошаговая инструкция

Прежде всего, кладем скумбрию на кухонную доску и отрезаем ей голову. Для этого ставим нож под боковой плавник под углом 45 градусов и направляем его к середине головы рыбы. С другой стороны сделайте то же самое и с легкостью отделите голову.

После этого нужно сделать надрез на брюшке. Надрез нужно начинать делать там, где у рыбы расположен сфинктер. Просто вставьте туда нож и пройдитесь им вдоль всего брюшка.

Теперь нужно пальцам забрать все внутренности рыбы. Далее берем нож и хорошенько отчищаем внутреннюю темную пленку. Если этого не сделать, то после приготовления рыба будет горчить. После этого нужно хорошенько промыть брюшную полость в проточной воде.

На этом этапе нужно вдоль хреба сделать надрез и разрезать рыбу на две части.

Далее аккуратно вынимаем позвоночник и забираем все косточки. Преимущество скумбрии в том, что она имеет не так много костей, а потому вы с легкостью уберете их за считанные минуты. На этом этапе также отрезаем все плавники.

Далее нужно снять кожицу. Для этого надо аккуратно подхватить ее ножом и медленно снимать. Тут лучше не торопиться, ведь одно неосторожное движение, и тонкая пленка разорвется.

Теперь ваша скумбрия полностью готова к дальнейшему приготовлению! Приятного аппетита!

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