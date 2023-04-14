УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как быстро растет лимон из косточки: правила выращивания экзотики дома

Елизавета Бельмас
14 апреля 2023, 16:04 обновлено 14 апреля, 16:11
23
Многие хозяйки увлекаются выращиванием растений дома. Некоторые из них отдают предпочтение экзотики.
Как быстро растет лимон из косточки
Как быстро растет лимон из косточки / коллаж фото instagram marisa.botanica/orchid22ru

Лимонное дерево можно вырастить и дома, однако необходимо знать, как правильно посадить эту экзотику простым способом, чтобы растение порадовало.

Как правильно вырастить лимон из косточки в домашних условиях - несколько правил

В том случае, если вы решили вырастить лимон из косточки на совсем подоконнике - вам понадобится совсем немного приложить к этому усилия. Для начала - достаньте из плода не травмированные косточки с гладкой поверхностью и замочите их в теплой воде на ночь.

Пока косточки будут готовиться к высадке - приготовьте горшок Его необходимо наполнить почвой и остановиться за 2 сантиметра до края. Когда косточки пробудут в воде достаточное количество времени - опустите их в грунт на глубину около 2 сантиметров. Сверху почву с косточками необходимо увлажнить пульверизатором.

видео дня

В тот момент, когда все действия уже будут проделаны - накройте горшок полиэтиленом и проделайте в нем небольшие отверстия. В тот момент, когда увидите ростки - пленку необходимо снять.

Как посадить лимон из черенка - тоже вариант

Лимон в домашних условиях можно вырастить не только из косточки, но и из черенка. Для этого его, конечно, необходимо где-то взять.

Вначале черенок необходимо укоренить, сделать это можно в воде. Опустите его в воде и следуйте следующим правилам: вода должна сохранять температуру в районе 23-25 градусов, емкость с водой должна быть непрозрачной и тесной для растения, в воде должен находиться только край - 2 сантиметра, также посудину с черенком можно накрыть банкой.

После того, как черенок даст корни - необходимо его пересадить на постоянное место. Увлажните грунт в таре и углубите в него проросшую веточку. Помните, что дно тары должно быть с отверстиями. Первое время черенки должны расти в парниковых условиях, для этого тару с ростком можно накрыть полиэтиленом.

Как быстро растет лимон из косточки - сколько ждать

При посадке лимона нужно быть готовыми к тому, что это растение достаточно медленное и ждать придется долго. Семена начнут прорастать приблизительно после 2-3 недель. Это при условии, что температура будет поддержана на уровне 25-28 градусов. В том случае, если температура сохраняется на уровне 18-22 градусов, лимон будет прорастать около 5 недель. И это только прорастание семян, само растение также забирает много времени на рост.

Будет ли плодоносить лимон из косточки - к чему быть готовым

Несмотря на то, что вырастить лимон в домашних условиях достаточно просто - получать плоды от домашних растений приходится довольно редко.

В том случае, если растение всё же сможет дать плоды, случится это не раньше 4-8 лет роста.

Вам также может быть интересно:

лимон комнатные растения интересные новости
Реклама

Главное за день

Война в Украине может длиться несколько лет: Польша удивила заявлением

Война в Украине может длиться несколько лет: Польша удивила заявлением

16:19 Украина
"Украинцы держат мирное небо над Будапештом": в МИД ответили на циничный выпад Орбана

"Украинцы держат мирное небо над Будапештом": в МИД ответили на циничный выпад Орбана

15:56 Украина
Под угрозой несколько городов: Жданов назвал вероятные цели ракетных ударов РФ

Под угрозой несколько городов: Жданов назвал вероятные цели ракетных ударов РФ

14:50 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:19

Война в Украине может длиться несколько лет: Польша удивила заявлением

16:18

Зачем жарить лавровый лист: деньги домой потекут рекой

16:14

Почему нельзя ставить зеркало напротив окна: есть риск навлечь беду

16:10

"Отстаньте от Аллы, от Галкина": Вайкуле прямо ответила, жертвует ли Пугачева на нужды ВСУ

16:04

Как быстро растет лимон из косточки: правила выращивания экзотики дома

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

15:56

"Украинцы держат мирное небо над Будапештом": в МИД ответили на циничный выпад Орбана

15:47

"Приглашали россиян в Украину": политолог указал на двойные стандарты украинских пиарщиков актуально

15:08

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на донецкое направление

14:59

Жданов спрогнозировал, ударят ли русские по Украине ракетами во время Пасхи

Реклама
14:58

Ответ нужно дать за 7 секунд: какая женщина настоящая мама мальчикаВидео

14:50

Под угрозой несколько городов: Жданов назвал вероятные цели ракетных ударов РФ

14:36

"А крейсер "Москва" почему не подняли?": в ОП потроллили РФ за поднятие по тревоге Тихоокеанского флота

14:20

В пасхальную корзинку смотреть будут все: как покрасить яйца в желтый и синий цветВидео

13:57

Как правильно варить кускус: 3 важных правила для вкусного результата

13:29

"К сожалению, это надолго": завершение войны в Украине зависит от ресурсов, а в РФ их больше – ТаиповВидео

13:07

Почему нельзя вешать магниты на холодильник: 3 опасных причины

13:07

Конница и одна винтовка на двоих: Жданов – о том, как дальше будет воевать РоссияЭксклюзив

12:33

"До осени мы Крым точно освободим": Свитан рассказал об освобождении полуострова силами ВСУ

12:08

Великая суббота 2023: 2 самых строгих запрета перед Пасхой - приметы 15 апреляВидео

12:06

Гороскоп Таро на неделю 17-23 апреля: Овну – испытания, Львам - ностальгия

Реклама
12:06

"Утечка" из Пентагона: Патрушев и Герасимов планировали саботаж, чтобы завершить войну в Украине

11:46

Если РФ выиграет войну, то это будет катастрофа, а победа Украины грозит Третьей мировой – Ле ПенВидео

11:42

Премьер Венгрии Орбан назвал Украину "несуществующей страной"Видео

11:36

Некоторые украинцы смогут уйти на пенсию только на 5 лет позже: кому не повезетВидео

11:21

Головоломка, с которой справятся единицы: нужно за 6 секунд найти змею среди ломтиков арбуза

11:18

Гороскоп на завтра 15 апреля 2023: Тельцам – ярость, Скорпину - разочарованиеВидео

11:13

Гороскоп Таро на май 2023: Козерогам - новые возможности, Водолеям - кража, Рыбам - прибыльВидео

10:42

"Именно об этом визжит Пригожин": удержанием Бахмута ВСУ "заморозили" движение оккупантов – СвитанВидео

10:41

"Вы настоящие герои настоящей войны": легенда "Звездных войн" встретился с бойцами ВСУВидео

10:01

РФ активизировала атаки на Бахмут: на помощь наемникам Пригожина перекинули десантников - разведка

09:59

Как правильно поливать орхидею: назван самый лучший способ

09:41

Успех контрнаступления Украине нужен и все это увидят и почувствуют - глава ГУРВидео

09:35

"Приближается ее крах": в РФ произойдут "сейсмические изменения", которые остановят войну – БудановВидео

09:18

Заменит краску для волос и изгонит моль: необычные способы применения корицы, о которых мало кто знает

09:09

Президент подписал закон об упрощении оформления пенсий: кому из украинцев повезлоВидео

09:00

Фанерные Т-34 и страх Путина перед Украиной: почему россияне отменяют парады 9 маямнение

08:39

Самые опасные три дня: экстрасенс назвал даты, когда РФ может ударить ракетами по УкраинеВидео

08:10

Гороскоп на сегодня 14 апреля 2023: Тельцам – деньги, Львам - вечеринкаВидео

07:57

В боях под Бахмутом погиб педагог из Запорожской области Евгений Кулепов

07:52

"Без этого война не закончится": у ВСУ есть не один вариант развития событий на фронте – ДаниловВидео

Реклама
07:18

Правительство Германии дало разрешение Польше на передачу истребителей МиГ-29 Украине – SpiegelВидео

06:51

Поражение Украины в войне будет означать начало конца "золотого века" Запада - премьер Польши

06:26

США давали 96 часов Мариуполю, три дня Киеву и две недели странемнение

04:30

Чем подкормить перцы, чтобы был хороший урожай: простые советы для дачников

03:30

"Уже не будет как на Харьковщине": полковник назвал препятствия для успеха контрнаступления ВСУВидео

03:30

ТОП 3 вкуснейших закуски на Пасху 2023: самый быстрый рецепт за 5 минутВидео

02:50

Муса Таипов спрогнозировал, сможет ли Украина привлечь Россию к ответственности.Видео

02:19

Если ВСУ не начнут контрнаступление в мае, все сдвинется на 2024 год - СвитанВидео

01:30

17-летняя дочь Ольги Фреймут засветила фирменный бюст в пикантном мини

00:51

Страстная пятница 2023: что нельзя делать в самый строгий день года - приметы 14 апреляВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять