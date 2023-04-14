Как быстро растет лимон из косточки: правила выращивания экзотики дома

Многие хозяйки увлекаются выращиванием растений дома. Некоторые из них отдают предпочтение экзотики.

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Как быстро растет лимон из косточки / коллаж фото instagram marisa.botanica/orchid22ru

Лимонное дерево можно вырастить и дома, однако необходимо знать, как правильно посадить эту экзотику простым способом, чтобы растение порадовало.

Как правильно вырастить лимон из косточки в домашних условиях - несколько правил

В том случае, если вы решили вырастить лимон из косточки на совсем подоконнике - вам понадобится совсем немного приложить к этому усилия. Для начала - достаньте из плода не травмированные косточки с гладкой поверхностью и замочите их в теплой воде на ночь.

Пока косточки будут готовиться к высадке - приготовьте горшок Его необходимо наполнить почвой и остановиться за 2 сантиметра до края. Когда косточки пробудут в воде достаточное количество времени - опустите их в грунт на глубину около 2 сантиметров. Сверху почву с косточками необходимо увлажнить пульверизатором.

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В тот момент, когда все действия уже будут проделаны - накройте горшок полиэтиленом и проделайте в нем небольшие отверстия. В тот момент, когда увидите ростки - пленку необходимо снять.

Как посадить лимон из черенка - тоже вариант

Лимон в домашних условиях можно вырастить не только из косточки, но и из черенка. Для этого его, конечно, необходимо где-то взять.

Вначале черенок необходимо укоренить, сделать это можно в воде. Опустите его в воде и следуйте следующим правилам: вода должна сохранять температуру в районе 23-25 градусов, емкость с водой должна быть непрозрачной и тесной для растения, в воде должен находиться только край - 2 сантиметра, также посудину с черенком можно накрыть банкой.

После того, как черенок даст корни - необходимо его пересадить на постоянное место. Увлажните грунт в таре и углубите в него проросшую веточку. Помните, что дно тары должно быть с отверстиями. Первое время черенки должны расти в парниковых условиях, для этого тару с ростком можно накрыть полиэтиленом.

Как быстро растет лимон из косточки - сколько ждать

При посадке лимона нужно быть готовыми к тому, что это растение достаточно медленное и ждать придется долго. Семена начнут прорастать приблизительно после 2-3 недель. Это при условии, что температура будет поддержана на уровне 25-28 градусов. В том случае, если температура сохраняется на уровне 18-22 градусов, лимон будет прорастать около 5 недель. И это только прорастание семян, само растение также забирает много времени на рост.

Будет ли плодоносить лимон из косточки - к чему быть готовым

Несмотря на то, что вырастить лимон в домашних условиях достаточно просто - получать плоды от домашних растений приходится довольно редко.

В том случае, если растение всё же сможет дать плоды, случится это не раньше 4-8 лет роста.

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