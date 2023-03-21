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Как быстро подружить кошку и собаку в домашних условиях

21 марта 2023, 11:27
Большинство кошек и собак могут стать лучшими друзьями и даже спать вместе, если только дать шанс им шанс и помочь привыкнуть друг к другу.
Как подружить кошку и собаку
Как быстро подружить кошку и собаку / Фото pixabay.com

Существует популярна фраза "Живут как кошка с собакой", смысл которой в том, что люди постоянно ругаются. Но если некоторым людям действительно может быть непросто ужиться на одной территории, то братьев наших меньших это совершенно не касается, разве что за редким исключением. Кошка и собака спокойно могут не просто сосуществовать на одной территории, но и стать лучшими друзьями. Правда, обязательно нужно правильно их друг с другом познакомить и подружить.

Можно ли держать кошку и собаку в одной квартире

Безусловно можно держать кошку и собаку в одной квартире. Главное - обеспечить каждому свою территорию и уделять обоим хвостатым внимание, чтобы они чувствовали себя комфортно и безопасно.

Некоторые кошки и собаки могут быстро стать друзьями, играть и спать вместе. Другим понадобится немного больше времени, чтобы подружиться. Поначалу четырехлапые могут даже проявлять агрессию и враждебность, но терпение хозяина и правильная социализация помогут животным адаптироваться к новой ситуации.

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Взрослая кошка и щенок - как их подружить

Если у вас уже есть кошка, а вы планируете завести щенка, то, наверное, это самый безболезненный вариант. Так как кошка, вероятно, не будет слишком агрессивна по отношению к щенку, а щенок не сможет ее травмировать во время игры. Обратный вариант также может сработать. В некоторых случаях взрослая собака может "усыновить" маленького котенка. Но в этом случае стоит внимательно следить за животными, ведь собака может случайно не рассчитать свою силу во время игры, даже если будет положительно настроена к котенку.

К слову, некоторые породы собак (лабрадоры или золотистые ретриверы) могут быть дружелюбными к кошкам. Однако, с породами, которые имеют склонность к охоте (хаски или джек-рассел-терьер) могут возникнуть сложности. Впрочем, все зависит от каждой конкретной собаки, ее характера и воспитания.

Золотистый ретривер и кот
Золотистый ретривер и кот могут стать лучшими друзьями / Фото pixabay.com

Как приучить кошку и собаку жить вместе

Пункт первый и самый главный - не торопитесь, проводите постепенную социализацию животных друг с другом.

Подружить кошку и собаку - это процесс, который требует большого терпения, внимания и любви.

Начните с малого - позвольте им увидеть и понюхать друг друга на безопасном расстоянии. Если вы принесли домой котенка, держите его на руках, когда ваша собака в первый раз его увидит. Погладьте котенка, объясните, что это "свои", дайте собаке понюхать сначала свою руку, которая гладила котенка, а потом и сам пушистый комочек. Если животные напуганы, не заставляйте их знакомиться прямо здесь и сейчас.

Наблюдайте за поведением. Если одно из животных проявляет агрессию, прервите общение и попробуйте в следующий раз.

На первых порах не оставляйте новых сожителей без присмотра, особенно если вы уходите из дома.

Постепенно увеличивайте время, которое кошка и собака проводят вместе, и награждайте их за хорошее поведение, чтобы они могли понять, что дружба приносит радость и удовольствие.

Важно, чтобы у каждого животного было свое личное пространство для отдыха и игр. У каждого из них должна быть своя миска для корма и вода.

При общении с обоими животными обращайтесь с ними одинаково. Они должны чувствовать себя на равных, это поможет избежать возможной ревности друг к другу и борьбы за внимание хозяина.

Что делать, если кот не принимает собаку

Если ваш кот не принимает новую собаку, не отчаивайтесь. Такая ситуация вполне нормальна. У каждой кошки и собаки совершенно разные характеры и привычки, каждое животное нуждается в своем количестве времени для адаптации к новому другу.

Чтобы животные подружились, можно использовать игру. Игрушки или другие предметы могут помочь им понять, что они могут играть и забавляться вместе.

Не забывайте, что каждый случай уникален, поэтому не паникуйте, если ваша кошка и собака не сразу стали дружить. Дайте им время и возможность понять друг друга. Ваше терпение и внимание непременно приведут к успешному результату. Впрочем, даже если они и не станут лучшими друзьями, то рано или поздно привыкнут и смогут сосуществовать на одной территории.

Ранее Главред писал, как определить "человеческий" возраст вашего кота.

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