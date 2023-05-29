Как быстро почистить рыбу форель: полезные советы, о которых вы не догадывались

Как очистить форель от косточек, чешуи и кожуры - собрали полезные советы для приготовления рыбы.

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Что внутри у форели / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paolopederzoli1986, ua.depositphotos.com

Как избавиться от слизи на форели, чтобы сохранить все полезные свойства мяса форели. Известно, что это форель насыщена большим количеством легко усваиваемого белка. Также форелевое мясо содержит в себе немало витаминов и полезных микроэлементов: от калия до фосфора. Доказано, что употребление форели приносит больше пользы, чем проблем организма человека.

Как правильно почистить форель от чешуи

Перед приготовлением форели обязательно нужно счистить с нее чешую. Оставлять чешую на форели очень опасно, потому что она содержит в себе хитин, который является сильным аллергеном. Свежая рыба чистится быстрее и легче, чем та, которая уже была заморожена. Чистить форель стоит сразу, когда принесли ее домой, пока она свежая.

Полезный совет: если вы очистите форель от чешуи, погрузив ее полностью в прохладную воду, чешуя не разлетится по всей кухне. Да, нужно будет часто менять воду, но это лучше, чем перемывать все поверхности на кухне. Кстати, короткий нож с зубчиками лучше всего подойдет для очистки форели от чешуи. После завершения процедуры чистки, форель надо хорошо промыть в воде.

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Как почистить форель от кожи и костей

Кости можно легко выбрать, если сделать глубокий надрез, который разделит форель на одинаковые части. Для такого дела нож должен проходить в очень близко к позвоночнику рыбы и проходить плавными движениями. Во время этого процесса важно следить за положением ножа. Это очень хлопотный процесс, который требует держать тушу форели на одном месте. После этого, с помощью пинцета, удаляют оставшиеся мелкие косточки.

При удалении кожуры с форели также сначала надо сделать надрез, а затем, держа рыбу в одном положении, срезать мясо с кожи. Только так удастся качественно отделить мясо от кожи. Кстати, при разделении частей форели, обратите внимание, что из позвоночника, головы, хвоста и плавников можно сварить вкусную и полезную похлебку.

Как разделать форель на стейки

Во время обработки форели на стейки, нужно начинать от головы рыбы. Нарезать стейки из форели рекомендовано толщиной около 1,5 см и то количество, которое требуется. Не лишним будет снова промыть нарезанную рыбу и приступать к следующему этапу готовки. Когда стейки уже нарезаны, то можно начинать непосредственно приготовление.

Самый распространенный рецепт - стейк из форели в сочетании с лимоном. Для ароматного запаха и насыщенного вкуса стейки форели нужно натереть разнообразными специями и выложить в форму, которая хорошо смазана маслом. Чтобы вкус был полным, сверху стоит разложить тоненькие кружочки лимона и несколько веточек тимьяна, по желанию. Это все нужно накрыть фольгой и отправить в духовку на 25 минут при 200 градусах.

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