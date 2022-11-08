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Как быстро почистить орехи: хитрые способы, о которых мало кто знает

8 ноября 2022, 08:30

Как расколоть грецкий орех в домашних условиях - необычные лайфхаки и народные способы.

Грецкий орех
Как чистить грецкие орехи не повредив ядро / Pixabay

Грецкие орехи не только питательный, но и вкусный продукт. Его употребление благотворно влияет на организм, ведь в составе содержится аскорбиновая кислота, белковые вещества и углеводы.

Однако нередко камнем преткновения остается достаточно твердая скорлупа ореха. Многие не желают возиться с чисткой орехов, вместе с тем есть несколько простых способов, как почистить грецкий орех легко и без проблем.

Как расколоть грецкий орех в домашних условиях

Для этого необходимо размягчить скорлупу грецкого ореха. Обработайте ее с помощью высокой температуры воды. Для этого поместите орехи в емкость с водой так, чтобы орехи полностью оказались под водой. После этого доведите до кипения воду вместе с помещенными в нее грецкими орехами. В кипящей воде скорлупа грецких орехов станет мягкой. Дайте прокипеть орехам не более двадцати минут, после чего слейте воду. Когда орехи остынут их можно будет уже легко чистить, просто поддевая стыки и раскрывая створки.

Как чистить грецкие орехи на бутылке

Этот способ потребует внимания и осторожности. Для чистки орехов таким образом подойдет пустая бутылка из-под шампанского или пива. Поставьте бутылку горлышком вверх на твердую поверхность и постарайтесь немного зафиксировать (можно слегка зажать ногами, чтобы она не упала). Поместите орех острием вверх на венчик горлышка бутылки. Придерживая орех рукой, второй рукой используйте подручный инструмент (например, молоток). Нанесите аккуратный удар по острию ореха, тем самым он расколется по швам створок.

Внимание! Действуйте чрезвычайно аккуратно, не задевая саму бутылку, ведь от сильного удара она может расколоться, поранив вас осколками.

Как быстро очистить грецкие орехи от пленки

Есть простой способ полной очистки грецких орехов от пленки. Для начала необходимо очистить орехи от скорлупы. При необходимости удалите мелкие фрагменты остатков скорлупы и перепонки. После этого возьмите большую тарелку или блюдо и выложите на нее ядра орехов. Необходимо сделать так, чтобы орехи разместились по краю блюда, а в середине оказалось пустое пространство. Затем необходимо поместить тарелку с орехами в микроволновую печь. Задайте необходимую мощность обжарки и температуру, после чего включите микроволновку буквально на одну – полторы минуты.

Внимание!Не забудьте накрыть блюдо с орехами в микроволновке специальным защитным колпаком.

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