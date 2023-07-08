Как быстро почистить чеснок: проверенный способ опытных поваров

Главред расскажет, как с помощью воды почистить чеснок, потратив на это минимальное количество времени.

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Как быстро почистить чеснок / коллаж: Главред, фото: скриншот, pexels

Для многих чеснок является любимой приправой к пикантным блюдам. Часто бывает, что мы добавляем в блюдо зубчик или два. Но прежде чем мы это сделаем, нам нужно очистить чеснок, а это иногда бывает довольно сложно. К счастью, есть способ облегчить себе жизнь. Мы расскажем, как быстро почистить чеснок.

Иногда для того или иного блюда требуется много зубчиков чеснока. Очистка зубчиков по одному требует времени. Есть быстрый способ сделать это, по примеру сериала Netflix "Время есть". Шеф-повар дал советы, как приготовить самые вкусные блюда за минимальное время. Также в сериале делятся полезными приемами, такими как быстрая очистка чеснока.

Как быстро почистить чеснок с помощью воды

Вам понадобится только миска и горячая вода. Положите зубчики чеснока в миску и залейте их горячей водой. Оставьте на минуту, и тогда вы сможете легко очистить чеснок. Однако будьте осторожны, доставая чеснок из горячей воды.

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Как почистить чеснок за 10 секунд

Также есть более привычный способ - хитрость поваров, позволяющая легко чистить чеснок. Зубчик чеснока кладут на разделочную доску, а затем широкой стороной ножа придавливают и раздавливают зубчик чеснока. Вы услышите треск, а затем сможете легко очистить чеснок.

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