Как быстро почистить яйца: самые лучшие способы и советы для домохозяек

Вареные яйца легко почистить, если вы опустите их в ледяную воду на 10-15 минут / Фото pixaby

Многие из нас задаются вопросом, как легко почистить яйца. Порой куриные яйца сложно почистить из-за того, что их сразу ставят в кастрюле в холодной воде на огонь. Тогда белок нагревается медленнее, он прилипает к оболочке, которая находится под яичной скорлупой. Для того чтобы яйца чистились легче, лучше класть их в кипящую воду. Когда она начнет бурлить, просто убавьте огонь и варите яйцо примерно 10-12 минут. Позже можно будет очистить яйца от скорлупы.

Как хорошо почистить яйца

Свежие яйца в большинстве случаев плохо чистятся. Пока они хранятся, на скорлупе, за счет потери влаги, оболочка становится менее плотной. Варить яйца лучше те, которые хранились 1-2 недели.

Перед тем как начать чистить яйцо, оставьте его в ледяной воде где-то на 10-15 минут. В таком случае яйцо почистится очень хорошо.

Яйцо нужно немного расколоть перед тем, как вы отправите его в холодную воду. Чистить его будет легче.

Чистите яйцо с тупого конца. Как раз там находится "пуга" – воздушный карман. Она позволит зацепить скорлупу, не повредив белок яйца.

Если вам все равно не удалось очистить яйцо, попытайтесь включить холодную воду и почистить его под струей воды.

Как мгновенно почистить яйца

Существует самый простой способ очистить вареное яйцо от скорлупы и оставить его в идеальной форме. Нужно достать уже сваренное яйцо и положить его в стакан. Наполняем стакан наполовину холодной водой и закрываем его сверху ладонью. В быстром темпе, в течение 3 секунд, потрясите стакан в разные стороны.

После этого можно просто потянуть скорлупу – она сразу полностью снимется с яйца.

Как быстро почистить яйца

Перед тем как начнете варить яйца, добавьте в воду чуть-чуть соды и уксуса. Они смягчат скорлупу. Уже после варки яйцо можно будет почистить очень быстро, практически за секунды.

Как легко почистить яйца

Это один из наиболее распространенных способов. Вареное яйцо кладем в холодную воду и обсушиваем. Далее катаем его по твердой поверхности – идеальным вариантом станет ровный стол, на который заранее нужно положить, например, клеенку. В итоге скорлупа легко снимается с яйца. На все у вас уйдет не больше 30 секунд.