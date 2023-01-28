Как быстро очистить грецкие орехи от шелухи: хитрый трюк и немного смекалки

Как легко чистить грецкие орехи - простые и быстрые лайфхаки.

Как очистить грецкий орех без молотка / ua.depositphotos.com

Грецкий орех не только полезный и питательный продукт, многие его просто обожают за мягкий и нежный вкус.

При этом возникает вопрос, как легко чистить грецкие орехи. Есть несколько проверенных способов.

Как расколоть грецкий орех в домашних условиях

Если вдруг рядом не оказалось специальных приспособлений, или даже обычного молотка, можно воспользоваться старым-добрым способом колки орехов. Зажмите в кулак два ореха и надавите до появления характерного треска лопающейся скорлупы. Если не получится с первого раза, можно помочь сдавить кулак второй рукой.

Как правильно мыть очищенные грецкие орехи

Если вы купили в торговой сети или просто на базаре у бабушки уже очищенные орехи, не забудьте их помыть перед употреблением. Для этого используйте теплую воду, но ни в коем случае не кипяток, ведь этом может испортить продукт. После того, как ядра орехов будут вымыты, не забудьте их высушить при комнатной температуре.

Как очистить грецкие орехи в микроволновке

Есть необычный способ очистки грецких орехов в домашних условиях. В этом может пригодиться обычная микроволновая печь.

Порядок действий:

грецкие орехи выложите на блюдо;

поставьте блюдо с орехами в СВЧ-печь и включите на 15-20 минут;

после того, как орехи остынут, скорлупа станет хрупкой и ее можно будет легко очистить.

Как чистить грецкие орехи не повредив ядро

Для того, чтобы легко очистить грецкие орехи, можно применить термическую обработку. В кастрюлю налейте воду и всыпьте орехи. После этого доведите кастрюлю с орехами до кипения и прокипятите до 15-20. Результате вы почувствуете сразу, однако сначала дождитесь остывания орехов. Кипяток размягчит скорлупу, и она очистится легко.

Как очистить грецкие орехи ножом

Используйте нож для очистки грецких орехов, проявляйте осторожность, чтобы не нанести травму острым краем лезвия. Попробуйте слегка подковырнуть скорлупу и вставить кончик ножа в просвет створок. После того, как лезвие войдет на несколько миллиметров, попытайтесь слегка повернуть нож. Он сработает своеобразным рычагом, который откроет половинки скорлупы ореха.

Внимание! При использовании острых инструментов, проявляйте особую осторожность и соблюдайте правила безопасности.

Читайте еще: