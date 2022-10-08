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Как быстро найти в доме пропавшую вещь за 2 минуты: 5 простых способов

8 октября 2022, 23:07

Простые и удивительные приметы помогут вам найти потерянную вещь.

Как найти потеряную вещь приметы
Как найти потерянную вещь приметы / pixabay

Каждый из нас хоть раз, но искал в доме пропавшие вещи. Вроде и знаем куда положили, но как сквозь землю провалились.

Мы начинаем нервничать, переворачивать весь дом, выбрасывать ненужные бумажки, искать в вещах и посуде.

Эксперты отмечают, что с негативом и в суматохе найти нужный вам предмет не удастся.

Что нужно сделать, чтобы быстро найти нужную вещь

Возьмите красную или белую нитку, привяжите к правой ножке кухонного стола и сделайте три узла. Проговорите про себя три раза слова: "Поиграл черт, и отдай мне вещи назад". Обычно, нужный вам предмет появится перед вашими глазами через пару минут.

Если вещь потеряли дома, то обязательно обращайтесь к Домовому. Возьмите кусочек хлеба и бросьте в угол со словами: "Домовой, Домовой, помоги найти" и называете свою пропавшую вещь.

Удивительный способ с чистой чашкой. Возьмите кружку и прийдите в ту комнату, где вы могли потерять свою вещь. Переверните чашку вверх дном и поставьте на стол или стул. Удивительный способ поможет найти вещь очень быстро или подскажет вам, на что следует обратить внимание.

Если вам не нужно срочно бежать на работу, можно использовать проверенный способ. Одеваете халат и потуже завязываете пояс. Берите в руки веник и начинайте мести в доме. Такой ритуал поможет невероятно быстро найти нужную вам вещь.

Подумайте о пропавшей вещи и представьте перед собой серебряную нить. Попробуйте мысленно за нее потянуть, и таким образом вы постепенно будете приближаться к пропавшей вещи.

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