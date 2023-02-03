Как быстро и легко помыть батарею: от грязи не останется и следа

Любая генеральная уборка в доме предусматривает удаление пыли и грязи из самых труднодоступных мест. Радиаторы отопления не всегда попадают в поле зрения во время уборки и зря, ведь внутри скапливается вредная пыль и мусор, который под воздействием теплого воздуха может негативно влиять на самочувствие.
Особенно много грязи может скапливаться на радиаторе возле варочных поверхностей. Поэтому наверняка практически перед каждым вставал вопрос – как отмыть батарею на кухне от жира.
Как почистить батареи отопления от пыли
Для этого вам понадобиться моющее средство и обычный бытовой ершик (примерно подходящий по размеру промежуткам между ребрами батареи – советуем не использовать б/у ершик, а лучше купить для этих целей новый).
Порядок действий:
- возьмите удобную для вас емкость и налейте количество воды комфортной температуры, достаточное для мытья батареи;
- добавьте в воду моющее средство и тщательно размешайте;
- ополосните в моющем растворе ершик и тщательно промойте все ребра батареи, начиная сверху – вниз;
- после того, как удалите всю грязь, протрите батарею влажной тряпкой, а затем – сухой для удаления всей жидкости.
Как помыть батарею в труднодоступных местах
Современные металлические радиаторы отопления имеют множество труднодоступных мест, до которых просто невозможно добраться щеткой или ершиком. Есть простой лайфхак, как быстро и просто помыть такую батарею. Вам понадобиться обычная кухонная губка, длинный шнурок и моющее средство.
Порядок действий:
- мягкую кухонную губку обвяжите шнурком посередине, сделав своеобразную "бабочку";
- в емкость налейте количество воды комфортной температуры, достаточное для мытья батареи;
- смочите губку в мыльном растворе и поместите в проем между ребрами радиатора отопления;
- держась за конец шнурка, как за поводок, протяните губку сверху-вниз между ребер батареи;
- губка будет действовать своеобразной шваброй, собирая всю грязь и пыль между ребер радиатора отопления.
Как помыть чугунную батарею внутри
Давно известен простой и эффективный лайфхак. Используйте пульверизатор с добавленной внутрь мыльной водой. Нанесите мыльный раствор из пульверизатора на батарею, после чего тщательно пройдитесь по радиатору тряпкой или губкой. После окончания мыться протрите батарею чистой тряпкой.
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