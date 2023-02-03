Как быстро и легко помыть батарею: от грязи не останется и следа

Чем помыть батарею внутри - хитрый лайфхак для идеальной чистоты.

Как помыть батарею губкой / Pixabay.com/Csaba Nagy

Любая генеральная уборка в доме предусматривает удаление пыли и грязи из самых труднодоступных мест. Радиаторы отопления не всегда попадают в поле зрения во время уборки и зря, ведь внутри скапливается вредная пыль и мусор, который под воздействием теплого воздуха может негативно влиять на самочувствие.

Особенно много грязи может скапливаться на радиаторе возле варочных поверхностей. Поэтому наверняка практически перед каждым вставал вопрос – как отмыть батарею на кухне от жира.

Как почистить батареи отопления от пыли

Для этого вам понадобиться моющее средство и обычный бытовой ершик (примерно подходящий по размеру промежуткам между ребрами батареи – советуем не использовать б/у ершик, а лучше купить для этих целей новый).

Порядок действий:

возьмите удобную для вас емкость и налейте количество воды комфортной температуры, достаточное для мытья батареи;

добавьте в воду моющее средство и тщательно размешайте;

ополосните в моющем растворе ершик и тщательно промойте все ребра батареи, начиная сверху – вниз;

после того, как удалите всю грязь, протрите батарею влажной тряпкой, а затем – сухой для удаления всей жидкости.

Как помыть батарею в труднодоступных местах

Современные металлические радиаторы отопления имеют множество труднодоступных мест, до которых просто невозможно добраться щеткой или ершиком. Есть простой лайфхак, как быстро и просто помыть такую батарею. Вам понадобиться обычная кухонная губка, длинный шнурок и моющее средство.

/ Скриншот

Порядок действий:

мягкую кухонную губку обвяжите шнурком посередине, сделав своеобразную "бабочку";

в емкость налейте количество воды комфортной температуры, достаточное для мытья батареи;

смочите губку в мыльном растворе и поместите в проем между ребрами радиатора отопления;

держась за конец шнурка, как за поводок, протяните губку сверху-вниз между ребер батареи;

губка будет действовать своеобразной шваброй, собирая всю грязь и пыль между ребер радиатора отопления.

/ Скриншот

Как помыть чугунную батарею внутри

Давно известен простой и эффективный лайфхак. Используйте пульверизатор с добавленной внутрь мыльной водой. Нанесите мыльный раствор из пульверизатора на батарею, после чего тщательно пройдитесь по радиатору тряпкой или губкой. После окончания мыться протрите батарею чистой тряпкой.

Смотрите видео ТСН - Топ-5 правил идеальной уборки в доме

Читайте еще: