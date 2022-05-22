Как быстро и качественно отмыть духовку от жира и нагара

Как быстро и качественно отмыть духовку / скриншот

Очистить духовку от жира и накопившегося нагара дело непростое, но это необходимо, поскольку лишняя грязь может влиять как на вкус ваших блюд, так и на эстетический вид вашей духовки.

Главред собрал самые популярные способы, с помощью которых можно избавиться от жира и нагара в духовке.

Как отмыть духовку без спецсредств

Возможно, вы хотите очистить грязную духовку не прибегая к помощи химических веществ. В таком случае, мы рекомендуем вам попробовать этот легкий лимонный раствор.

Порежьте пять лимонов пополам, выжмите из них сок в противень для выпечки и положите лимонные остатки в лоток.

Включите ваш духовой шкаф и установите температуру в 250 ° C . Засеките 30 минут. Сок из лимонов будет выполнять функцию паровой очистки в электрическом духовом шкафу. По прошествии заданного времени, дайте духовке остыть и вытрите ее влажной тряпкой.

Уксус, сода и вода

Смешайте 1/2 стакана жидкого мыла для посуды с 1/2 стакана пищевой соды и 1/4 стакана белого уксуса. Смешайте все воедино и нанесите по всему духовому шкафу с помощью старой зубной щетки или абразивной губки.

Теперь дайте раствору возможность впитаться, подождите ночь и на следующий день протрите губкой с чистой водой.

Базовые правила ухода за духовкой

Чем чаще, тем проще. Если внутреннюю поверхность духового шкафа протирать после каждого приготовления пищи, а раз в неделю-полторы пропаривать духовку водой с моющим средством, устраивать глобальные чистки практически не придётся.

Чтобы грязь лучше поддавалась, немного прогрейте духовой шкаф, включив его на 50 °С на 15–20 минут.

Читайте такжеМожет загореться: что можно, а что нельзя нагревать в микроволновкеНепосредственно перед чисткой выньте противни, снимите боковые направляющие. Если позволяет конструкция, снимите также дверцу и стёкла. Всё это удобнее мыть отдельно.

Не используйте абразивные губки и металлические скребки. Оттирая ими жир, можно повредить эмаль духовки. Лучше работать губкой или мягкой тряпкой.

Никогда не наносите чистящее средство, особенно химическое, на вентилятор и нагревательные элементы духового шкафа.

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