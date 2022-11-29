Как без лишних усилий убрать толстый слой нагара на сковороде: чудесные фокусы на заметку хозяйкам

Как очистить сковороду от жира и нагара / ua.depositphotos.com

Сковорода является незаменимым помощником на каждой кухне. С ее помощью можно быстренько нажарить котлет, пирожков или приготовить вкусный гарнир к какому-то блюду. В общем вариантов есть много, однако есть один нюанс. Со временем на внутренней и внешней части сковороды образуется невыносимый слой жира и нагара. Мало того, что это некрасиво с эстетической точки зрения, так это еще и очень вредно для нашего здоровья, поскольку пригоревшие частички жира попадают в пищу. Главред собрал для вас информацию, как легко и просто очистить сковороду от толстого слоя жира и нагара.

Стоит отметить, что прежде чем приступать к очистке сковороды, нужно определиться, из какого материала она изготовлена. Ведь для каждого материала есть свои нюансы очистки. Сковорода может быть тефлоновой, керамической, чугунной или алюминиевой. Далее рассказываем о каждой из них.

Как очистить сковороду с тефлоновым покрытием

Обычно тефлоновое покрытие защищает сковороду от различных загрязнений и нагара, однако из-за неправильного использования такая сковорода тоже может загрязниться. Сковороду с тефлоновым покрытием ни в коем случае нельзя мыть агрессивными моющими средствами, а также жесткими губками.

Чтобы тефлоновая сковорода моментально стала чистой, нужно приготовить специальный раствор. Для этого налейте в какую-нибудь емкость 3 литра теплой воды, добавьте туда 3 ст. л. пищевой соды, а также 200 г моющего средства. Хорошенько перемешайте полученный раствор и опустите в него сковороду. В течение 20-30 минут проварите сковороду в этом растворе, а затем с легкостью уберите остатки нагара со сковороды с помощью мягкой губки. Ваша сковорода снова сияет, словно только из магазина.

Как очистить керамическую сковороду

Со временем поверхность керамической сковороды покрывается темным слоем грязи, с которым обычное моющее средство уже не может справиться. Толстый слой нагара на керамической сковороде поможет убрать обычный активированный уголь. Для этого нужно измельчить до порошкообразного состояния примерно 20 таблеток угля. После этого на сковороду нужно налить немного моющего средства, а сверху посыпать порошком из активированного угля. Оставьте сковороду в таком состоянии примерно на один час, а затем с легкостью уберите всю грязь с помощью мягкой губки. После этого ополосните сковороду и вытрите насухо.

Также хорошо очищает керамическую сковороду медицинский спирт. Просто смочите кусок ткани в медицинском спирте и приложите его на грязную сковороду. Оставьте сковороду в таком состоянии на 20 минут. После этого промойте сковороду с помощью моющего средства. Вы будете удивлены, но поверхность изделия снова блестит.

Удалить нагар на керамической сковороде с внешней стороны поможет меламиновая губка. Для этого нужно смочить ее в воде и протереть поверхность сковороды. После этого ополосните сковороду и вытрите насухо. Помните, что меламиновая губка абразивная, поэтому ее можно использовать только для очистки внешней поверхности сковороды.

Как очистить чугунную сковороду

Чугунную сковороду можно найти не в каждой квартире, ведь такая посуда давно уже отошла в прошлое. Однако, если вы имеете дома чугунную сковороду, на которой образовался толстый слой жира и нагара, мы сейчас расскажем вам, как ее очистить.

Убрать застарелый слой жира на чугунной сковороде поможет обычная поваренная соль. Для этого нужно сначала тщательно вымыть сковороду с помощью моющего средства, а затем разогреть ее на плите. Далее насыпьте в сковороду поваренную соль так, чтобы она покрывала ее поверхность примерно на 2 см. Теперь в течение 20 минут жарьте соль на сковороде. Дело в том, что горячая соль проникает в поры металла и с легкостью очищает толстый слой нагара. После этого высыпьте соль и налейте в сковороду растительное масло, чтобы оно разогрелось. Этот шаг нужен для того, чтобы масло вобрало в себя остатки соли и сковородка полностью очистилась от нагара. Кроме того, масло создаст на сковородке защитный слой, который будет защищать ваши блюда от подгорания. После этого ополосните сковороду в теплой воде и можете использовать ее для приготовления блюд.

Как очистить чугунную сковороду / ua.depositphotos.com

Очистить от нагара внешнюю сторону чугунной сковороды поможет перекись водорода и пищевая сода. Для этого нужно в небольшой емкости смешать 2 ст. л. перекиси водорода с 3 ст. л. пищевой соды. Полученную смесь нанесите на внешнюю сторону сковородки и оставьте на 30 мин. Через пол часа с легкостью удалите весь нагар с помощью губки и ополосните сковороду под проточной водой.

Как очистить алюминиевую сковороду

Очистить толстый слой жира и нагара на алюминиевой сковороде поможет зубной порошок. Марка порошка вообще не важна, поэтому можете купить в магазине самый дешевый. Очищать алюминиевую сковороду нужно поэтапно. Сначала налейте в какую-нибудь емкость 3 л. воды и добавьте туда 3 ст. л. соды и 200 мл. моющего средства. Проварите в этом растворе сковороду в течение 15 минут. После этого осторожно достаньте сковороду и хорошенько посыпьте ее зубным порошком внутри и снаружи. Оставьте сковороду в таком состоянии на ночь, а утром с легкостью уберите весь жир и нагар с помощью губки. И ваша сковорода снова имеет свежий белый цвет, словно новая.

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