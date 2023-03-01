Как без лишних усилий разделать тушку курицы: фантастические секреты, которые удивят своей простотой

Многие люди привыкли покупать уже разделанную курицу в супермаркетах. Но часто это не лучший вариант, ведь когда мы покупаем разделанную курицу, то не можем быть уверены в ее качестве и свежести. К сожалению, некоторые хозяйки не знают, как правильно разделать курицу, и именно поэтому избегают покупки целой тушки. Сегодня Главред расскажет, как правильно разделать курицу, чтобы получить качественное и вкусное мясо. Таким образом, вы сможете сэкономить деньги и насладиться вкусными блюдами из курицы.
Пошаговая инструкция по обработке курицы
Для начала, хорошенько промойте тушку курицы и удалите остатки перьев.
Теперь положите тушу на кухонную доску. Курица должна лежать грудкой вверх. Далее вдоль грудной кости сделайте небольшой надрез. Это нужно для того, чтобы отделить две грудки.
Затем с помощью ножа отделите филе друг от друга. Двигаться нужно вдоль грудной кости. На курином каркасе должно остаться минимальное количество мяса.
После этого перережьте ножом суставы и отделите два крыла.
Затем натяните пальцами тонкий мясной слой на задней стороне курицы и разрежьте его с обеих сторон до самой кости.
Теперь разломайте тушку пополам. У вас должно получиться две части – та, на которой были грудки, а также та, на которой находятся окорочка.
На этом этапе нужно разрезать куриный каркас на две части: грудинную и реберную.
Отрежьте задние бедра вдоль суставов.
После обработки вы получите несколько куриных частей (две филейные частицы, два окорочка, а также два крыла), которые можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Если нужно, окорочка можно разделить на бедра и голени.
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