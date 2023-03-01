УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Как без лишних усилий разделать тушку курицы: фантастические секреты, которые удивят своей простотой

1 марта 2023, 02:45
Главред рассказывает, как правильно разделать тушку курицы, чтобы получить качественное и вкусное мясо.
курица
Как быстро разделать курицу от костей? / ua.depositphotos.com, unsplash.com

Многие люди привыкли покупать уже разделанную курицу в супермаркетах. Но часто это не лучший вариант, ведь когда мы покупаем разделанную курицу, то не можем быть уверены в ее качестве и свежести. К сожалению, некоторые хозяйки не знают, как правильно разделать курицу, и именно поэтому избегают покупки целой тушки. Сегодня Главред расскажет, как правильно разделать курицу, чтобы получить качественное и вкусное мясо. Таким образом, вы сможете сэкономить деньги и насладиться вкусными блюдами из курицы.

Пошаговая инструкция по обработке курицы

Для начала, хорошенько промойте тушку курицы и удалите остатки перьев.

видео дня

Теперь положите тушу на кухонную доску. Курица должна лежать грудкой вверх. Далее вдоль грудной кости сделайте небольшой надрез. Это нужно для того, чтобы отделить две грудки.

Затем с помощью ножа отделите филе друг от друга. Двигаться нужно вдоль грудной кости. На курином каркасе должно остаться минимальное количество мяса.

После этого перережьте ножом суставы и отделите два крыла.

Затем натяните пальцами тонкий мясной слой на задней стороне курицы и разрежьте его с обеих сторон до самой кости.

Теперь разломайте тушку пополам. У вас должно получиться две части – та, на которой были грудки, а также та, на которой находятся окорочка.

На этом этапе нужно разрезать куриный каркас на две части: грудинную и реберную.

Отрежьте задние бедра вдоль суставов.

После обработки вы получите несколько куриных частей (две филейные частицы, два окорочка, а также два крыла), которые можно использовать для приготовления разнообразных блюд. Если нужно, окорочка можно разделить на бедра и голени.

Смотрите видео ТСН - как приготовить курицу с овощным ассорти в яблочном соусе

Вас может заинтересовать:

курица лайфхак интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:15

Военный эксперт рассказал, почему враги в марте понесут большие потери в боях с ВСУ

02:45

Как без лишних усилий разделать тушку курицы: фантастические секреты, которые удивят своей простотойВидео

02:12

Морковь будет как палка колбасы: как правильно подкармливать овощ солью

01:43

Обострение на фронте, травмы и ДТП: чего опасаться в полнолуние 7 марта 2023Видео

00:51

Зачем 1 марта откладывали деньги: приметы и что нельзя делать в первый день весныВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

00:00

Мейхер выгнулась в прозрачном платье и показала кругленькие бедра

28 февраля, вторник
23:45

Россияне готовят массированную ракетную атаку: в ОК "Юг" сообщили об активности вражеской авиацииВидео

23:42

"У нее болезнь": Киркоров назвал "настоящую" причину переезда Пугачевой в ИзраильВидео

23:01

"Готовим наших воинов к активным действиям": Зеленский провел срочное заседание СтавкиВидео

Реклама
22:48

В начале марта ударит мороз: синоптики дали тревожный прогноз для УкраиныВидео

22:29

"Начнутся разброд и шатание": астролог предупредил о стрессовом периоде в мартеВидео

22:12

Звезда сериала "Зачарованные" догола разделась на камеру

21:58

Пережил горе: жизнь известного актера "Кавказской пленницы" превратилась в настоящий ужас

21:50

Алена Мозговая перенесла операцию

21:49

Помчались пожарные и скорые: на аэродроме в российском Ейске произошла мощная "бавовна"Видео

21:36

Зачем 2 марта убирали на кухне: приметы и что нельзя делатьВидео

21:05

Контрнаступление ВСУ: астролог предсказал дату провала оккупантовВидео

21:05

Не слова о войне: бесчестная Стужук вспомнила себя год назад в соплях и показала, какой счастливой сталаВидео

21:03

Собирают данные из соцсетей: в Литве посоветовали перестать пользоваться популярным приложением

21:02

Семья приоткрыла тайну смерти младшего брата экс-возлюбленной Кличко Хайден ПанеттьериВидео

Реклама
20:56

"Враг преобладает численно, потери высокие": Маляр рассказала о напряженной ситуации в БахмутеВидео

20:53

Даша Кацурина честно ответила, что происходит между ней и Дантесом на самом деле

20:38

"Время Путина подходит к концу": астролог назвал роковую дату для режима КремляВидео

20:27

В Конгрессе США усомнились, стоит ли отправлять Украине истребители F-16Видео

20:13

"НАТО должно быть готово": Россия может вторгнуться в страны Балтии - Минобороны ЛитвыВидео

20:04

"Территории перейдут из рук в руки": в США оценили вероятность "успеха" РФ в УкраинеВидео

19:53

"Родной, несокрушимый": Ольга Сумская тронула до глубины души фото из ХарьковаВидео

19:49

Что можно сеять в марте: садовые работы стартуют совсем скороВидео

19:39

Кристина Соловий поделилась личным горем

19:20

Я хочу отмщения за все горе, что принес этот моральный урод людяммнение

19:07

"Война будет с нами и в 2024 году": Наки оценил, когда боевая мощь Украины превысит российскуюВидео

19:06

"Свадьба будет после победы, в Крыму": солистка Kazka Зарицкая рассказала, какой будет невестойВидео

18:57

"Будет более глобальное наступление РФ": военный рассказал, какие области в опасностиВидео

18:55

В Молдове накаляется обстановка: пропутинская партия провела антиправительственный митингВидео

18:32

Какие цветы должны быть в доме для счастья: принесут радость и укрепят семьюВидео

18:24

Почти на 30 грн за кило: в Украине резко подорожал популярный овощВидео

18:11

Лукашенко перепугался в Китае и выступил с агрессией в сторону УкраиныВидео

17:44

Вкусная пицца из лаваша на Великий пост: безумный рецепт с грибами за 5 минутВидео

17:38

МЕТRО Украина призывает штаб-квартиру МЕТRO закрыть бизнес в РФ

17:26

Тушеная капуста, как в детстве: 3 секретных ингредиента, о которых вы не знали

Реклама
17:20

Как помыть окна с улицы: мучаться больше не придетсяВидео

17:13

"Восставший из мертвых шоколадный заяц": вдова Нарцисса привезет в Луганск его голограмму

16:50

Катя Осадчая показала редкое фото красавицы-матери из семейного архива

16:43

7 вещей на кухне, от которых нужно избавиться: вы удивитесь, сколько появится свободного места

16:26

Как быть продуктивным весь день: советы, которые помогут прокачать эффективностьВидео

16:24

Как избавиться от слизней раз и навсегда: способы, которые помогут каждому дачнику

16:14

Минус "птичка": возле Мурманска "самоуничтожился" российский Ми-8Видео

16:07

Пенсии повысят не только в марте: когда, кому и на сколько ждать индексации в 2023 годуВидео

16:01

РФ становится изгоем: Путин стремительно теряет союзников – журналистВидео

15:40

Как убрать морщины под глазами в домашних условиях: дешевые народные средстваВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять