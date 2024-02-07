Как алкоголь влияет на антибиотики: можно ли выздороветь, выпивая спиртное

Алкоголь не делает большинство антибиотиков менее эффективными.

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Употребление антибиотиков с алкоголем - всегда риск / Коллаж Главред, фото Pixabay

Можно ли употреблять антибиотики в алкоголем? Это частый вопрос пациентов, у которых во время лечения возникает праздничное мероприятие. Однако, алкоголь и лекарства могут быть опасной смесью. Врачи рекомендуют избегать употребления алкоголя при приеме ряда лекарств.

Наибольшее беспокойство вызывает то, что употребление алкоголя вместе с лекарствами может увеличить риск небезопасных побочных эффектов.

Антибиотики и алкоголь

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Что будет, если при приеме антибиотиков, выпить алкоголь?

Алкоголь не делает большинство антибиотиков менее эффективными, но употребление алкоголя, особенно если вы пьете слишком много, может увеличить вероятность возникновения определенных побочных эффектов.

Никогда не следует употреблять алкоголь во время приема любого из следующих антибиотиков:

цефоперазон

цефотетан

метронидазол

тинидазол

кетоконазол

изониазид

линезолид

гризеофульвин

Сочетание этих антибиотиков и алкоголя может вызвать потенциально опасную реакцию.

Метронидазол, тинидазол, цефоперазон, цефотетан и кетоконазол.

Употребление алкоголя во время приема этих препаратов может вызвать:

тошноту

рвоту

головную боль

быстрое сердцебиение

спазмы желудка

Когда можно употреблять алкоголь после антибиотиков?

Не употребляйте алкоголь до, во время или в течение трех дней после приема этих препаратов.

Как антибиотик влияет на выздоровление?

Обычно употребление алкоголя не мешает антибиотику лечить инфекцию. Тем не менее, это может помешать заживлению инфекции и другими способами.

Достаточный отдых и полноценное питание помогут вам выздороветь после болезни или инфекции. Употребление алкоголя может повлиять на эти факторы.

Например, употребление алкоголя может нарушить ваш сон. Это может помешать вам хорошо выспаться.

Алкоголь также может помешать вашему организму усваивать жизненно важные питательные вещества. Это может повысить уровень сахара в крови и снизить уровень энергии.

Все эти факторы могут снизить способность вашего организма лечить инфекцию. Острое употребление алкоголя, запойное употребление алкоголя и хроническое употребление алкоголя могут быть вредными, независимо от того, принимаете ли вы лекарства или нет.

Имейте в виду, что алкоголь не ограничивается пивом, вином, спиртными напитками и коктейлями. Его также можно найти в некоторых средствах для полоскания рта и лекарствах от простуды.

Проверьте этикетки с ингредиентами на этих и других продуктах, если в прошлом у вас была реакция алкоголя на антибиотик. Спросите своего врача, безопасно ли вам использовать эти продукты во время приема антибиотика.

Врачи часто назначают антибиотики на короткое время. Во многих случаях вам нужно принимать антибиотики всего неделю или две, чтобы полностью вылечиться от инфекции.

По материалам Healthline

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