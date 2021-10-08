К смерти нардепа Полякова может быть причастен криминальный авторитет из списка СНБО – СМИ

Сейчас эту информацию проверяет полиция.
Нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо. Есть информация, что в машину такси нардеп сел не сам, а его туда посадил известный в криминальных кругах Киева "авторитет".
В настоящий момент полиция проверяет информацию, обнародованную в Telegram-каналах, о том, что перед смертью Поляков встречался с Русланом Джамбулатовым, который состоит в санкционном списке СНБО. В то же время он на общественных началах является помощником народного депутата Анны Скороход, которая потеряла сознание сегодня в Раде.
По предварительной информации, мужчину задержали правоохранители, сообщает Telegram-канала "Монастырь". Пока неизвестно, какой характер носила встреча нардепа и "короля конфиската", а также связана ли она с трагичной гибелью 33-летнего политика.
Нардеп Поляков умер в Киеве: что известно
- Информацию о смерти нардепа 8 октября обнародовали в полиции Киева. По предварительной информации, Поляков поймал такси возле одного из ресторанов в Днепровском районе и попросил подвезти его на другую улицу.
- В машине политику стало плохо, его тошнило и впоследствии начались конвульсии. Его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть. Мужчине было 33 года.
- Согласно результатам вскрытия, Антон Поляков умер в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- Ряд СМИ сообщает, что на данный момент правоохранители отрабатывают две версии произошедшего: либо Антон Поляков отравился сам, либо его кто-то отравил.