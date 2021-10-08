К смерти нардепа Полякова может быть причастен криминальный авторитет из списка СНБО – СМИ

Стало известно, с кем перед гибелью встречался Антон Поляков / УНИАН

Нардепа Антона Полякова нашли мертвым ночью 8 октября. Он ехал в такси, где ему стало крайне плохо. Есть информация, что в машину такси нардеп сел не сам, а его туда посадил известный в криминальных кругах Киева "авторитет".

В настоящий момент полиция проверяет информацию, обнародованную в Telegram-каналах, о том, что перед смертью Поляков встречался с Русланом Джамбулатовым, который состоит в санкционном списке СНБО. В то же время он на общественных началах является помощником народного депутата Анны Скороход, которая потеряла сознание сегодня в Раде.

По предварительной информации, мужчину задержали правоохранители, сообщает Telegram-канала "Монастырь". Пока неизвестно, какой характер носила встреча нардепа и "короля конфиската", а также связана ли она с трагичной гибелью 33-летнего политика.

Фото t.me/monasteryua

Нардеп Поляков умер в Киеве: что известно