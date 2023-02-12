К сковороде ничего не прилипнет: бомбический фокус от опытных хозяек

Главред знает чудодейственный способ, который поможет "реанимировать" сковороду, к которой пристает еда.

Зачем прокаливать сковороду с солью?/ pixabay.com

Довольно часто хозяйки сталкиваются с распространенной проблемой – вся еда прилипает к сковородке во время жарки. Поэтому вместо вкусного омлета, блинов или котлет получаются испорченные блюда, которые даже не хочется пробовать. Конечно, сейчас можно купить качественную сковороду с антипригарным покрытием, однако и она со временем также теряет свои свойства. Если вы собрались выбросить свою сковороду и купить новую, не спешите этого делать. Лучше сэкономьте средства и купите что-то для себя, ведь Главред знает чудодейственный способ, который поможет "реанимировать" сковороду, к которой пристает еда.

Что нужно сделать, чтобы не прилипало к сковороде?

Чтобы пища к сковороде не прилипала, опытные хозяйки пользуются простой житейской хитростью, которая помогает вмиг решить эту проблему. Секрет очень прост и, пожалуй, многим знаком. Хитрость заключается в том, что сковороду прокаливают солью. Именно эта специя творит чудо со сковородой, к которой прилипает вся пища.

Как прокалить сковороду с солью?

Перед тем как прокаливать сковороду с солью, ее нужно обезжирить. Просто промойте сковороду моющим средством и мягкой губкой.

Теперь можем приступать к прокаливанию сковороды. Для этого нужно поставить сковородку на плиту и нагреть ее поверхность. После того как сковорода разогрелась, на горячую поверхность кладем несколько ложек соли. Заметьте, что соль должна полностью покрыть всю поверхность сковороды. Теперь уменьшаем огонь и периодически перемешиваем соль на сковороде.

Сколько прокаливать сковороду с солью?

Сковороду нужно прокаливать до тех пор, пока соль не изменит свой цвет с белого на желтоватый, а от сковороды не пойдет легкий дымок. Примерно через 10 минут вы увидите, что соль уже прожарилась, а потому ее нужно забирать с огня.

Что делать дальше?

После того как вы прожарили сковороду, нужно ссыпать соль в какую-то емкость. Далее берем бумажное полотенце и протираем им нашу сковороду. Протирать нужно не только дно, но и бока.

Затем нужно налить на сковороду немного подсолнечного масла и с помощью бумажного полотенца хорошенько натереть ее маслом. Не забывайте про бока сковороды.

Теперь нужно поставить сковороду на плиту и снова хорошенько ее нагреть. Через 2-3 минуты, когда сковорода нагрелась, выключайте газ и еще раз вытрите бумажными полотенцами масло со сковороды.

Теперь ваша сковорода полностью готова к эксплуатации. Готовьте на ней свои кулинарные шедевры и удивляйте друзей и знакомых!

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