К чему попадается лавровый лист в еде: что предполагает известная примета

Если попался лавровый лист в еде, то стоит ждать не только письма, но и других последствий.

Если в еде попался лавровый листик, это может иметь несколько значений/ ua.depositphotos.com

Лавровый лист издавна наделялся нашими предками необычайным значением. С ним было связано много верований и примет, считалось, что он обладает магической силой. Поэтому его использовали не только как приправу во время приготовления пищи, но и как оберег и талисман. И в наше время многих захватывает вопрос, какую силу имеет лавровый лист и где его можно использовать.

Хотя бы одна примета о лавровом листе известна каждому из нас. Одна из самых известных – что будет, если попался лавровый лист в пище.

Эта примета имеет несколько значений. Самое популярное объяснение предполагает, что человек, который нашел в своем блюде такой ароматный листочек, вскоре получит сообщение. Оно может поступить в виде письма или быть передано устно. При этом по внешнему виду листика можно понять, какой будет эта новость – хорошей или плохой.

Оценить, какое же сообщение вы получите, можно следующим образом:

Если листочек поломан на части или покрошился по краям – новость может быть плохой;

Если он имеет какие-то пятна или потемнения – вам могут сообщить о болезни какого-то человека;

Если же вы нашли целый и невредимый листочек в своем блюде – новость будет хорошей и радостной.

Но есть и другое объяснение. Лавровый лист имеет "денежную энергетику" и его часто используют, чтобы привлечь к себе деньги. Поэтому если вам попался такой листочек в супе или другом блюде, это может означать неожиданные финансовые поступления. Например, это может быть выигрыш, возврат забытого долга и т.п.

Если такое письмо нашла в еде молодая незамужняя девушка, то это может означать романтическое свидание. Особенно хорошо, если этих листочков два или несколько, например, веточка с лавровым листом.

Ранее Главред рассказывал, зачем класть лавровый лист в кошелек. Если соблюдать специальный ритуал, можно улучшить свое финансовое состояние.

Также ранее мы рассказывали о 5 причинах, почему нужно жечь лавровый лист дома. Во время горения таких сухих листьев выделяется специфический аромат, который поможет в ряде ситуаций – может убрать неприятные запахи, снять напряжение и избавить от последствий стресса, облегчить боль и дыхание и т.п.

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