К чему горят уши: народные приметы по дням недели и времени суток

Знакомое каждому чувство, когда горит одно или сразу оба уха, скрывает в себе тайные знаки судьбы.

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К чему горят уши / ua.depositphotos.com

Народная мудрость хранит в себе удивительные тайны. Например, толкование такой необычной приметы, как горящие уши. Почему горят уши и что это значит, расскажет Главред.

Считается, что для того, чтобы правильно понять, что значит, когда горят уши, важно учитывать пол человека. Примечательно, но по приметам у представительниц приятного пола уши горят к любовным переживаниям или активному общению - новым знакомствам, которые могут перерасти в роман, сплетням за их спиной от людей, которых следует опасаться и пр.

Когда горят уши у мужчины, это значит, что ему следует обратить внимание на то, правильно ли он расходует ресурсы для достижения поставленных целей. Это может касаться и работы, и личной жизни, но в любом случае является намеком, что пора притормозить и тщательно все проанализировать с холодной головой.

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При этом значение имеет не только пол человека, у которого горят уши, но и время, когда это неприятное ощущение происходит. К примеру, если правое ухо покраснело и стало печь с самого утра - это предупреждение, что ссоры в день грядущий вам не избежать; днем - наоборот, хорошая примета, которая сулит вам благополучие в духовной или финансовой сферах; горит правое ухо вечером - ваша жизнь переменится в лучшую сторону. Если же правое ухо пылает ночью, то вам стоит готовиться к тому, что грядущий день будет насыщен яркими событиями, хорошими новостями и приятными встречами.

Если ваше утро началось с того, что ваше левое ухо буквально пылает, это сигнал к тому, чтобы все, даже самые незначительные решения, вы принимали без спешки и вдумчиво - вас неизбежно ожидает конфликт, который может разгореться от малейшей искры. Подстрах*йте себя. В дневное время левое ухо горит к конфликту в вашем ближайшем окружении, в вечернее - в семье. Горячее левое ухо ночью - вас вспоминают добрым словом. При этом, вероятней всего, это человек, с которым вы виделись днем.

Толковать пылающие уши также можно и по дням недели.

Горит левое ухо в понедельник? Любимая работа подкинет вам проблем. Правое предупреждает вас о ссоре или размолвке, которая, вероятно, также произойдет на работе, или с близкими, но на почве финансов или ваших трудов.

Горит правое ухо во вторник с целью предупредить вас - день будет крайне успешным. Поэтому стоит распределить свое время так, чтобы успеть сделать как можно больше. Особенно это касается тех дел, которые вы годами откладывали в долгий ящик. Левое ухо сигнализирует о том, что про вас кто-то вспоминает. Чтобы определить, кто думает о вас, начинайте медленно и вдумчиво называть вслух имена всех знакомых, представляя их лица в уме. Считается, что если вы назовете именно того, чьи воспоминания вы посетили, ваши уши перестанут наливаться пламенем.

Согласно приметам, правое ухо, которое "вспыхнуло" в среду, говорит вам о том, что вы стали объектом чьего-то романтического интереса, который проявится совсем скоро. Горящее левое ухо в среду будет донимать вас до тех пор, пока вы не вспомните, о чем забыли. А вы точно забыли, и что-то очень важное.

Народные предания гласят: горящее правое ухо в четверг - хорошая примета, которая обещает приятные сюрпризы и новые впечатления. Левое ухо горит в четверг - к хорошим новостям, которые вас непременно порадуют, и зарядят положительной энергетикой.

К приятной встрече или неожиданному романтическому свиданию горит левое ухо в пятницу - у вас есть время подготовиться, чтобы быть во всеоружии. Жжение в правом ухе, впрочем, можно толковать похоже - также встреча, но скорее деловая, которая, меж тем, будет иметь на вас огромное влияние.

В субботу правое ухо краснеет, если вас впереди ждут утомительные дела, от которых к вечеру вы просто свалитесь с ног - неприятные вопросы и суета будут буквально валиться вам на голову. Если покраснело левое ухо - берегитесь сплетников, ваш успех не дает им покоя.

Горящие уши в воскресенье, будь то левое, правое или оба сразу, это признак неумолимо приближающегося успеха и приятных новостей.

Как видите, не все приметы, связанные с горящими ушами, несут в себе негативный подтекст. Однако, если влияние чужой энергетики, которая заставляет ощущать жар в ушах, приносит вам дискомфорт, попробуйте хорошенько умыться холодной водой - она очищает от посторонних флюидов.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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