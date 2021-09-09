Изжога или сердечный приступ: названы главные отличия, которые могут спасти жизнь

В этой статье рассматриваются некоторые другие способы отличить изжогу от сердечного приступа. / Pixabay

Сердечный приступ и изжога - это два разных состояния, у которых может быть схожий симптом: боль в груди. Поскольку сердечный приступ является неотложной медицинской помощью, может быть трудно сказать, следует ли вам немедленно обратиться за медицинской помощью или достаточно принять таблетку антацида.

Поскольку не все сердечные приступы вызывают классические симптомы сжатия груди, в этой статье рассматриваются некоторые другие способы отличить изжогу от сердечного приступа.

Сердечный приступ против изжоги

Чтобы понять, как эти два состояния могут вызывать боль в груди, рассмотрим их причины.

Читайте такжеБолезнь сердца: неприятное ощущение, которое может указывать на то, что у вас есть заболевание

Инфаркт

Сердечный приступ - это когда основная артерия или артерии в вашем сердце не получают достаточного кровотока. В результате области вашего сердца не получают достаточно крови и кислорода. Врачи называют это состояние ишемией.

Реклама

Чтобы понять ишемию, подумайте о том, чтобы перейти от остановки к бегу на полную катушку. По прошествии нескольких секунд ваши легкие, вероятно, горят, а в груди ощущается напряжение (если вы не звездный спортсмен). Это несколько примеров очень временной ишемии, которая проходит, когда вы замедляете темп или частоту сердечных сокращений догоняете. Однако, когда у человека случается сердечный приступ, его сердце не может работать, чтобы увеличить кровоток. Результатом может быть боль в груди, но могут возникнуть и другие симптомы.

Разные артерии в сердце снабжают кровью разные области сердца. Иногда симптомы у человека могут различаться в зависимости от того, где он переживает сердечный приступ. В других случаях симптомы разные, потому что человеческий организм по-разному реагирует на недостаток кровотока и кислорода.

Изжога

Изжога возникает, когда кислота, которая обычно находится в желудке, начинает попадать в пищевод (трубку между ртом и желудком), а иногда и в рот. Кислота в желудке предназначена для растворения продуктов и питательных веществ, а слизистая оболочка желудка достаточно прочная, чтобы на нее не влияла кислота.

Однако слизистая оболочка пищевода не имеет таких тканей, как желудок. Когда кислота попадает в пищевод, это может вызвать ощущение жжения. Это может вызвать боль и дискомфорт в груди.

Сравнение симптомов

Инфаркт

Боль в груди - самый частый симптом сердечного приступа. Но не только. Другие симптомы включают:

головокружение

легкомысленность

тошнота

боль, которая распространяется в шею, челюсть или спину

сбивчивое дыхание

потливость (иногда описывается как "холодный" пот)

необъяснимая усталость

Изжога

Изжога может быть очень неприятным ощущением, которое может ощущаться как жжение, которое начинается в верхней части живота и распространяется в грудь. Другие симптомы могут включать:

ощущение кислоты или жжения ползет вверх по груди, если вы лежите ровно

боль, которая обычно возникает после еды

боль, которая может мешать вам спать, особенно если вы поели незадолго до того, как лечь спать

кислый вкус во рту

Боль, связанная с изжогой, обычно уменьшается, если вы принимаете антациды.

Симптомы сердечного приступа у женщин

Женщины чаще, чем мужчины, испытывают симптомы атипичного сердечного приступа (например, тошноту). Некоторые женщины сообщают, что из-за сердечного приступа они почувствовали себя больными гриппом из-за таких симптомов, как одышка и усталость.

Существует несколько возможных причин, по которым женщины, как правило, сообщают о симптомах сердечного приступа, отличных от мужчин. По данным Университета Юты, одна из причин заключается в том, что многие женщины считают, что они не подвержены риску сердечного приступа. Во-вторых, женщины склонны испытывать боль иначе, чем мужчины - некоторые люди называют это другим уровнем переносимости боли, но этот вопрос широко не изучен.

У женщин сердечные приступы случаются каждый день. И это может случиться с вами или с любимым человеком, особенно если у вас есть семейные или личные проблемы с сердцем или вы курите. Не игнорируйте симптомы, потому что вы думаете, что у вас не может быть сердечного приступа.

Тест на сердечный приступ или изжогу

Если вы не уверены, есть ли у вас или у вашего близкого симптомы, которые могут быть сердечным приступом или изжогой, используйте эти вопросы, чтобы помочь вам:

1. Что облегчает ваши симптомы?

При кислотном рефлюксе сидение и прием антацидов обычно помогает избавиться от боли. Положение лежа и наклон вперед усугубляют положение.

При сердечном приступе антациды и сидение, вероятно, не улучшат ваши симптомы. Активность обычно усугубляет их.

2. Когда вы в последний раз ели?

Симптомы кислотного рефлюкса, скорее всего, появятся в течение нескольких часов после еды. Если вы какое-то время ничего не ели, менее вероятно, что ваши симптомы связаны с рефлюксом.

Симптомы сердечного приступа не связаны с едой.

3. Излучает ли боль?

При кислотном рефлюксе боль может доходить до горла.

При сердечном приступе боль может распространяться вверх в челюсть, спину, вниз в одну или обе руки.

4. У вас одышка или вы потеете?

При кислотном рефлюксе симптомы обычно не проявляются серьезно.

При сердечном приступе эти симптомы могут указывать на ишемию и необходимость обращения за неотложной помощью.

Другие причины боли в груди

Сердечный приступ и изжога - не единственные причины боли в груди, но они являются одними из наиболее вероятных. Другие потенциальные симптомы включают:

Приступ тревоги. Сильные приступы беспокойства могут вызвать чувство паники, из-за которого у вас может возникнуть ощущение, что вы умираете. Другие симптомы включают одышку и сильный страх.

Спазм мышц пищевода. У некоторых людей сужается или спазмируется пищевод. В этом случае человек может испытывать боль и дискомфорт, например боль в груди.

Боль в желчном пузыре. Желчный пузырь отвечает за выделение желчи, которую организм использует для переваривания жиров. Он может заблокироваться или заболеть, вызывая такие симптомы, как боль в плечах, руках и шее, а также тошноту и рвоту.

Плеврит. Это состояние представляет собой воспаление тканей грудной стенки, часто из-за сильного кашля или воспаления из-за инфекции.

Что делать, если у вас болит грудь

Если у вас боль в груди, которая, по вашему мнению, может быть сердечным приступом, не езжайте в отделение неотложной помощи. Всегда звоните в скорую помощь, чтобы привлечь к себе внимание как можно быстрее.

Иногда сотрудники скорой медицинской помощи могут посоветовать человеку жевать аспирин (не делайте этого, если у вас аллергия). Если у вас есть таблетки или спрей нитроглицерина, их использование до прибытия персонала скорой помощи может помочь уменьшить симптомы.