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Изысканные и гламурные слитные купальники врываются в моду на лето 2021

Адриана Бубновская

Фэшн-эксперт, журналист

26 мая 2021, 06:34

Некоторые модели слитных купальников 2021 настолько шикарные, что вы можете легко носить их не только "на пляже", но и в других местах.

  • Модные купальники слитные 2021
    Модные купальники слитные 2021 Instagram
  • Модные купальники слитные 2021
    Модные купальники слитные 2021 Instagram
  • Модные купальники слитные 2021
    Модные купальники слитные 2021 Instagram
  • Модные купальники слитные 2021
    Модные купальники слитные 2021 Instagram
  • Модные купальники слитные 2021
    Модные купальники слитные 2021 Instagram
  • Модные купальники слитные 2021
    Модные купальники слитные 2021 Instagram
  • Модные купальники слитные 2021
    Модные купальники слитные 2021 Instagram
  • Модные купальники слитные 2021
    Модные купальники слитные 2021 Instagram
  • Модные купальники слитные 2021
    Модные купальники слитные 2021 Instagram
  • Модные купальники слитные 2021
    Модные купальники слитные 2021 Instagram
  • Модные купальники слитные 2021
    Модные купальники слитные 2021 Instagram
  • Модные купальники слитные 2021
    Модные купальники слитные 2021 Instagram
  • Модные купальники слитные 2021
    Модные купальники слитные 2021 Instagram

Пляж для женщин – словно подиум, на котором должен пройти самый важный показ года, поэтому прежде, чем предаться солнечным ваннам, они тщательно подбирают себе купальник. Этот элемент гардероба носят не каждый день, из-за чего к нему такое пристальное внимание.

При этом модный в этом году бикини - идеальный вариант не для всех. Есть немало тех, кто признает исключительно цельный купальник – только в нем эти женщины чувствуют себя комфортно там, где каждый сантиметр тела "под прицелом".

Для многих на первый план всегда выходит комфорт – если красивый купальник раздражает и вызывает чувство неуверенности в себе, а руки то и дело тянутся что-то поправлять, то это плохой вариант.

Тем более, что многие женщины недовольны собой и постоянно выискивают недостатки - то животик выпирает, то ягодицы чем-то не угодили. Чтобы избавиться от комплексов, лучше всего остановить свой выбор именно на цельном купальнике - он как раз славится своими преимуществами.

В частности, этот купальник прекрасно делает фигуру стройнее, изящнее и хрупче. Кроме того, благодаря тому, что цельный купальник женский закрывает талию и грудь, то акцент идет на ноги, плюс они визуально кажутся длиннее.

А еще слитный купальник – находка для тех, кто выходит на природу в компании друзей и просто знакомых, чтобы что-то отпраздновать. Как бы это не звучало, но порой важно сохранить репутацию и не выглядеть слишком откровенно, как это бывает в случае с бикини.

Читайте такжеВ моду на лето 2021 входят безумные и чрезвычайно удобные женские сандалии рыбакаМодные слитные купальники 2021 - изысканные и гламурные, поэтому можете быть уверенны, что ваш пляжный образ будет на высоте. Некоторые модели настолько шикарные, что вы можете легко носить их не только "на пляже", но и в других местах.

Модные купальники слитные 2021
Модные купальники слитные 2021 / Instagram

Например, в сочетании с хорошими джинсами, с романтической юбкой миди или даже под элегантным костюмом купальники 2021 слитные могут работать как трико и заменить классический топ.

Также вы будете приятно удивлены расцветками – в сезоне лето 2021 в моде цветочные и графические узоры.

Модные купальники слитные 2021
Модные купальники слитные 2021 / Instagram

Конечно же, если вы поклонница однотонных купальников, то и для себя что-то стильное найдете.

Читайте такжеНемного дикие и очень откровенные купальники входят в моду на лето 2021Для всех тех, кто любит эффектно появляться на пляже, в моде купальники слитные с вырезами, асимметрией и одним рукавом, которые делают их соблазнительными. Но есть у таких купальников один существенный недостаток – загар может вас разочаровать.

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