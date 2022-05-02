"Извините, я угнал вашу машину": трогательная история об украинцах во время войны

Фото из телеграмм канала "Киевский движ"

В социальных сетях пользователи делятся доброй историей, которая случилось во время войны в Украине, которую начала россия.

"Я вышел из бомбоубежища и увидел возле магазина машину с ключами в зажигании. Два часа наблюдал за ней, ждал хозяина - не дождался. Я взял семью, сел машину и выехал в Винницу к родственникам. В бардачке нашёл номер телефона и позвонил владельцу", - рассказывает человек, который попал в сложную ситуацию.

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По словам неизвестного, история которого "гуляет" по соцсетям, он нашел номер телефона в багажнике, который хозяин оставил в бардачке. "Извините, я угнал вашу машину. Спасал семью", - позвонил он.

"Слава Богу, не переживайте, у меня 4 автомобиля. На своём джипе я вывез семью. Остальные машины заправил и оставил в разных местах с ключами в зажигании и номером в бардачке. Со всех машин перезвонили. Будет мир - увидимся. Берегите себя!", - ответил ему хозяин машины.

Напомним, Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение российскому военнослужащему белорусского происхождения Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче Киевской области.