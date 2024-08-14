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Известный в РФ певец поддержал Курскую операцию ВСУ и пожелал Украине победы

Даяна Швец
14 августа 2024, 14:35
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Известный российский певец Иван Алексеев, он же Noize MC, выразил поддержку действиям ВСУ в Курской области РФ и пожелал победы Украине.
Певец поддержал операцию ВСУ на Курщине
Певец поддержал операцию ВСУ на Курщине / коллаж: Главред, Фото: instagram.com/noizemc, фото: Википедия

Noize MC известен своей четкой позицией довольно давно - артист с 2014 года осуждает путинский режим и дает концерты в поддержку Украины.

На своей странице в Instagram певец опубликовал сообщение, в котором рассказал, что один из его ближайших друзей является украинцем и он родился в Судже Курской области. Также Noize MC написал о своем деде-украинце и бабушке-россиянке, которые сейчас живут в Белгороде и отказываются выезжать из города.

Кто такой Noize MC

Иван Александрович Алексеев (рус. Иван Александрович Алексеев; более известный под псевдонимом Noize MC; род. 9 марта 1985) - российский рэпер, рок-музыкант, певец, композитор и актер.

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Исполнитель известен своей проукраинской и антипутинской позицией.

Он осуждает вторжение в Украину, начиная с 2014 года, за что ему неоднократно срывали выступления и угрожали в России.

После начала полномасштабного вторжения Noize MC не прекращает поддерживать Украину и концерты в стране-агрессоре не дает.

За четкую позицию 18 ноября 2022 года Минюст России внес музыканта в список "иноагентов".

С началом войны певец вместе с семьей переехал в Вильнюс "по политическим соображениям".

Недавно Noize MC выступил на концерте в испанской Валенсии в футболке с надписью "Азов" и спровоцировал скандал в соцсетях.

В новом посте он вспомнил свою подругу из Мариуполя, которая и подарила ему эту футболку. Звезда подкрепил свое сообщение фотографией в этом патриотическом луке.

"На этой футболке изображен поезд "Азов", который ранее курсировал по маршруту Киев-Мариуполь. Ее мне подарила моя подруга Яна Яковенко. Она сама нарисовала этот принт. Яна - из Мариуполя. Ее город уничтожен российскими войсками. Во дворах - братские могилы из мирных жителей. Но я никогда от нее не слышал пожеланий, чтобы такое произошло с чьим-то городом еще", - указал знаменитость.

Сообщение Noize MC относительно ситуации на Курщине
Сообщение Noize MC относительно ситуации на Курщине / Фото: instagram.com/noizemc

Певец в очередной раз подчеркнул, что "войны быть не должно" и указал, что сам против кровопролития. В то же время он он не отказался от поддержки Украины и добавил, что крах путинской России - это единственный шанс на нормальное будущее для россиян.

"Но, пока агрессор не получает по зубам, он не успокаивается и не отступает, а значит война продолжается - в этом и проблема. Поэтому да, я желаю Украине победы. И я на эту победу тоже работаю. Что никак не мешает мне сочувствовать мирным жертвам на российской стороне", - подчеркнул Noize MC.

Позиция исполнителя Noize MC по отношению к российско-украинской войне

В 2014 году, когда российские войска напали на Донбасс, артист впервые продемонстрировал свою позицию относительно войны. Он выступил на фестивале "Запад" с флагом Украины, отмечает Википедия.

В сентябре 2019 года выпустил песню "Все как у людей" (содержащую часть текста одноименной песни Егора Летова и отсылки к некоторым другим его песням), в которой резко раскритиковал политику российских властей.

В ответ депутат от партии "Единая Россия" Эрнест Макаренко потребовал запретить творчество исполнителя.

В апреле 2020 года выпустил песню "26.04", посвященную аварии на Чернобыльской АЭС.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину высказался в поддержку Украины и жестко раскритиковал действия России.

В марте 2022 выпустил клип на украиноязычную песню "Вуду", посвященную российско-украинской войне.

Весной 2022 вместе с певицей Монеточкой провел благотворительный тур по странам Балтии и Европы, средства с которого были направлены на помощь украинским мирным жителям. на одном из таких концертов исполнил песню "Аусвайс" о коллективной вине россиян в войне против Украины.

22 ноября 2022 года минюстом России был признан "иноагентом".

23 февраля 2024 года, ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, артист выпустил песню "Open Air". Писая текст, Noize MC взял за вдохновение воспоминания о мариупольском фестивале MRPL City Fest, а видеоряд клипа снят в Ирпене в апреле 2022 года.

Noize MC - последние новости

Недавно Noize MC едко пошутил о кончине Путина.

"Во время исполнения следующей песни нужно обязательно загадать желание. Только никому его не рассказывайте, а то не сдохнет", - произнес со сцены Noize MC, предваряя исполнение трека "Кооператив "Лебединое озеро".

Как известно, Noize MC выпустил трек с намеком на смерть Путина.

Поклонники сразу заметили, что Noize в новой песне поднял тему кремлевской пропаганды, а также недвусмысленно намекнул на смерть российского диктатора Владимира Путина.

"Пусть за "Озеро" свое Дед трясется в трепете", - иронизирует рэпер в своем треке.

Андрей Хлывнюк ранее назвал Ивана Алексеева - единственным российским артистом, с которым поддерживает связь. Лидер Бумбокса назвал музыканта "живым и трезвым ".

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