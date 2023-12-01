Известный астролог рассказал, что угрожает украинцам во время последних в этом году новолуния и полнолуния

Известный астролог Влад Росс поделился своими прогнозами относительно Полнолуния и Новолуния в завершающемся году.
В беседе с Главредом он отметил, что 27 декабря в 2:33 ожидает "холодное полнолуние". В это время, по его мнению, целесообразно направить внимание на важные события, чтобы обеспечить полноту и тепло в доме.
Угрозы полнолуния и новолуния
По мнению астролога, самой опасной угрозой является возможность нападения врага, выпустившего свои ракеты по нашим домам прямо перед Новым годом. Он подчеркнул, что критическая ситуация будет сохраняться в период с 26 по 28 декабря.
Также Влад Росс отметил, что 13 декабря в 1:32 наступит новолуние. В это время рекомендуется фокусироваться на формировании новых образов и планировании будущего, пытаясь разобраться в своих желаниях и составляя планы на ближайший месяц. Важно помнить о мире, победе и необходимости того, чтобы Украина преодолела сложности этого декабря.
Кто такой Влад Росс
Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.
Напомним, ранее астролог Влад Росс предупредил о кризисах и изменах в декабре 2023 году. Страсти будут кипеть и дома, и в личной жизни, так как Венера будет в знаке Скорпиона с 4 по 29 декабря.
Также астролог Анжела Перл составила гороскоп на декабрь 2023 года для Весов. Она рассказала, что самое главное событие месяца - разворот Меркурия в ретроградное движение в четвертом доме гороскопа.
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