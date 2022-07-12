Известный астролог назвал дату, когда будет уничтожен Крымский мост/ Фото GeneralStaff.ua, twitter.com/Krymsky_bridge

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что Крымский мост может обрушиться уже в ближайшее время – его могут уничтожить в течение 1-2 месяцев.

По словам астролога, этот мост на самом деле обречен, и на это есть несколько причин, пишет УНИАН.

Росс отметил, что у этого сооружения практически нет шансов остаться целым.

"Он так неудачно выстроен, да и открытие моста состоялось, когда Уран находился в твердом квадрате к Марсу, поэтому этот мост обречен. Рано или поздно он будет уничтожен ракетой или гарпуном. Я думаю, что это произойдет в течение 1-2 месяцев", – отметил астролог.

Также он рассказал, когда Украина может вернуть себе Крым. По его словам, на это понадобится несколько лет, в течение которых будут продолжаться переговоры.

"Через несколько лет переговоров Украина вернет Крым. После смерти Путина Россия захочет снять с себя все санкции. И пока они не вернут Крым, не смогут их снять. А другие территории могут вернуться под контроль Украины уже в ближайшее время", – сказал астролог.

Напомним, известный украинский астролог Влад Росс ранее перечислил украинские города, которые в ближайшее время Россия будет больше всего обстреливать ракетами. По его словам, в этих городах сейчас опаснее всего находиться, поэтому по возможности их лучше покинуть. Речь идет о Славянске, Краматорске, Запорожье, Харькове и Киеве.

Ранее сообщалось, что активные боевые действия в войне в Украине разгорятся в июле. В этом месяце может быть много разрушений, пожаров и большое количество жертв российских атак. Такой прогноз сделала известный экстрасенс Рубина Цибульская.

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