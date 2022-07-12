Известный астролог назвал дату, когда будет уничтожен Крымский мост

Однако Крым Украина сможет вернуть лишь через несколько лет, спрогнозировал Влад Росс.
Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что Крымский мост может обрушиться уже в ближайшее время – его могут уничтожить в течение 1-2 месяцев.
По словам астролога, этот мост на самом деле обречен, и на это есть несколько причин, пишет УНИАН.
Росс отметил, что у этого сооружения практически нет шансов остаться целым.
"Он так неудачно выстроен, да и открытие моста состоялось, когда Уран находился в твердом квадрате к Марсу, поэтому этот мост обречен. Рано или поздно он будет уничтожен ракетой или гарпуном. Я думаю, что это произойдет в течение 1-2 месяцев", – отметил астролог.
Также он рассказал, когда Украина может вернуть себе Крым. По его словам, на это понадобится несколько лет, в течение которых будут продолжаться переговоры.
"Через несколько лет переговоров Украина вернет Крым. После смерти Путина Россия захочет снять с себя все санкции. И пока они не вернут Крым, не смогут их снять. А другие территории могут вернуться под контроль Украины уже в ближайшее время", – сказал астролог.
Напомним, известный украинский астролог Влад Росс ранее перечислил украинские города, которые в ближайшее время Россия будет больше всего обстреливать ракетами. По его словам, в этих городах сейчас опаснее всего находиться, поэтому по возможности их лучше покинуть. Речь идет о Славянске, Краматорске, Запорожье, Харькове и Киеве.
Ранее сообщалось, что активные боевые действия в войне в Украине разгорятся в июле. В этом месяце может быть много разрушений, пожаров и большое количество жертв российских атак. Такой прогноз сделала известный экстрасенс Рубина Цибульская.
Читайте также:
- "Будет много жертв": экстрасенс спрогнозировала сроки самого кровавого периода в войне в Украине
- "Начнется ад и будет много смертей": астролог назвала даты опасности для Украины в войне с РФ
- "Карлик уйдет в бездну": астролог назвал сроки смерти Путина и раскрыл жуткие детали