"Изолировали от группы": после концерта Шевчука к нему за кулисы пришли силовики

Юрий Шевчук не боится говорить правду/ Фото А. Бойко, "Вести"

Российский рок-музыкант, поэт-песенник и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, который открыто выражает свою позицию в отношении войны россии в Украины, попал в поле зрение российских силовиков.

Так, после концерта, где Юрий Шевчук заявил, что "родина — это не жопа президента, которую нужно все время целовать", к нему за кулисы пришли силовики и изолировали его от остальных участников группы.

Они изолировали Шевчука от группы, выставив у гримерки "заслон" в виде двух спецназовцев, и в течение часа вели с музыкантом беседу, пишет на своей странице в Instagram продюсер Радмир Усаев.

Читайте также"Родина - это не зад президента!": лидер ДДТ Юрий Шевчук обратился со смелой речью к россиянам

По его словам, силовики хотели даже задержать Шевчука, но в итоге ограничились составлением протокола.

"Несколько часов назад в Уфе состоялся концерт ДДТ. Нет смысла говорить, что это любимая группа большинства Уфимцев, ведь её сердце, это "наше всё " Юрий Шевчук. Концерт был о..енный. Но уникальность этого вечера в том, что сразу после концерта за кулисы проникли силовики, изолировали Ю. Ю. от группы не пропуская даже директора коллектива (выставив на входе в гримёрку силовой заслон из двух сотрудников в форме спецназа) и в течении часа вели беседу по факту прошедшего концерта, его направленности и высказываниях Шевчука на предмет войны и Родины", - пишет он.

"У них было даже желание задержать "Наше всё", но в последний момент у них хватило ума предложить подписать Юре протокол (о чём вы сами можете догадаться) и сев в свои бронированные микроавтобусы, оставили нас делится впечатлениями о концерте.И вновь Шевчук подтвердил, что он настоящий мужик, так как ни какого страха и подавленности после задержания в нём не было. Сквазида лишь легкая усталость после 3-х часового живого концерта и 6 часового саундчека в УфаАрене", - поделился с фоловерами он.

Напомним, российский рок-музыкант, поэт-песенник и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук открыто выражает свою антивоенную позицию и осуждает политику путина. Группа отказывается выступать на "Z-концертах", а их концерт в Тюмени был отменен из-за нежелания выступать в зале с рашистской символикой.