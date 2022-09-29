Изменения начнутся уже через сутки: что будет с организмом после года без сигарет

Как меняется организм после отказа от курения / pixabay.com

Курение является одной из основных причин смертности в мире, но бросить курить может быть очень сложно. Польза для здоровья начинается уже через час после последней сигареты и только увеличивается с каждым днем.

Многие опасаются, что потребуется много времени, чтобы увидеть результат, но это не так.

Как начать бросать курить?

Отказ от курения означает разрыв порочного круга зависимости и, по сути, перестройку мозга, чтобы перестать испытывать тягу к никотину.

Чтобы добиться успеха, курильщики, которые хотят бросить курить, должны иметь план по преодолению тяги и раздражителям.

Преимущества отказа от курения проявляются уже через 1 час после последней сигареты. Чем раньше курильщик бросит курить, тем быстрее у него снизится риск развития рака, заболеваний сердца и легких и других состояний, связанных с курением.

От редакции: один из проверенных способов бросить курить - прочитать книгу Алана Карра "Легкий способ бросить курить".

Как только человек бросает курить, его организм начинает восстанавливаться.

Как это происходит

После 1 часа

Уже через 20 минут после выкуривания последней сигареты частота сердечных сокращений снижается и возвращается к норме. Артериальное давление начинает падать и кровообращение может начать улучшаться.

Через 12 часов

Сигареты содержат много известных токсинов, включая окись углерода, газ, присутствующий в сигаретном дыме.

Этот газ может быть вредным или смертельным в больших дозах и препятствует попаданию кислорода в легкие и кровь. При вдыхании больших доз за короткое время может наступить удушье от недостатка кислорода.

Всего через 12 часов без сигарет организм очищается от избытка угарного газа, содержащегося в сигаретах. Уровень угарного газа возвращается к норме, увеличивая уровень кислорода в организме.

Через 1 день

Уже через 1 день после отказа от курения риск сердечного приступа начинает снижаться.

Курение повышает риск развития ишемической болезни сердца из- за снижения уровня хорошего холестерина, что затрудняет выполнение полезных для сердца упражнений. Курение также повышает кровяное давление и увеличивает образование тромбов, увеличивая риск инсульта .

Уже через 1 день после отказа от курения у человека начинает падать артериальное давление, что снижает риск сердечных заболеваний из-за высокого кровяного давления, вызванного курением. За это короткое время уровень кислорода в организме человека повысится, что облегчит физическую активность и физические упражнения, способствуя формированию полезных для сердца привычек.

через 2 дня

Курение повреждает нервные окончания, отвечающие за обоняние и вкус. Всего через 2 дня после прекращения курения человек может заметить обострение обоняния и более яркие вкусы по мере заживления этих нервов.

через 3 дня

Через 3 дня после отказа от курения уровень никотина в организме человека истощается. Хотя полезнее не иметь никотина в организме, это начальное истощение может вызвать никотиновую абстиненцию. Примерно через 3 дня после отказа от курения большинство людей будут испытывать капризность и раздражительность, сильные головные боли и тягу к курению, когда организм приспосабливается.

Через 1 месяц

Уже через 1 месяц функция легких человека начинает улучшаться. По мере заживления легких и улучшения их объема бывшие курильщики могут заметить уменьшение кашля и одышки. Повышается спортивная выносливость, и бывшие курильщики могут заметить возобновление способности к сердечно-сосудистой деятельности, такой как бег и прыжки.

Через 1-3 месяца

В течение следующих нескольких месяцев после отказа от курения кровообращение продолжает улучшаться.

Через 9 месяцев

Через девять месяцев после прекращения курения легкие значительно восстановились. Нежные, похожие на волосы структуры внутри легких, известные как реснички, оправились от вредного воздействия сигаретного дыма. Эти структуры помогают выталкивать слизь из легких и помогают бороться с инфекциями.

Примерно в это же время многие бывшие курильщики замечают снижение частоты легочных инфекций, потому что зажившие реснички могут легче выполнять свою работу.

Через 1 год

Через год после отказа от курения риск развития ишемической болезни сердца у человека снижается вдвое. Этот риск будет продолжать снижаться за отметку в 1 год.

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