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Большинство делают это неправильно: как правильно обрезать пионы на зиму

Елизавета Бельмас
30 июня 2023, 12:43 обновлено 30 июня, 13:30
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Главред расскажет в каком месяце обрезать пионы на зиму и почему делать это обязательно.
как правильно обрезать пионы на зиму
как правильно обрезать пионы на зиму / коллаж: Главред, фото: instagram cosy_garden

Пионы - любимые цветы многих людей. И неудивительно - этот цветок впечатляет роскошной формой и приятным ароматом практически каждого. Однако как и любой цветок, пионы требуют ухода не только до цветения, но и после. Мы расскажем вам, как правильно обрезать пионы на зиму и почему это обязательно нужно сделать.

Что будет, если не обрезать пионы на зиму

Обрезка растений - очень важный этап, который может сохранить жизнь кустов и цветов, а также помочь им еще больше радовать вас в следующем сезоне. Пионы требуют обрезки на зиму и пропуск этой необходимости грозит неприятными последствиями. Например, если не обрезать пион - то во всем саду могут начать развитие споры грибков и личинки насекомых. Также, оставшиеся листья могут сгнить под снегом к весне, а это в свою очередь - приведет к заражению почвы и растений, которые были высажены рядом. Могут появиться такие болезни, как серая гниль и ржавчина.

В каком месяце обрезать пионы на зиму

Пионы не нужно обрезать сразу после цветения. Когда куст отцвел - стоит срезать только цветок, который завял. А вот обрезка на зиму проводится в соответствии с температурой на улице. Когда придут первые заморозки и стебли лягут на землю - можно обрезать. Чаще всего такие погодные условия наступают в ноябре.

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Под каким углом обрезать пионы

Очень важно не просто обрезать пионы, а и сделать это правильно. Несмотря на то, что этот цветок достаточно крепкий и стойкий, обрезать его нужно. Стебли пиона необходимо срезать как можно ближе к земле, оставляя примерно около трех сантиметров. А вот обрезанной листвой можно аккуратно выложить растения на зиму, только при условии, что они вовремя будут убраны.

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