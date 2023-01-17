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Избавляемся от герпеса за 1 день: симптомы и действенные народные средства от простуды

17 января 2023, 10:00
Расскажем о 5 способах избавиться от герпеса на губах в домашних условиях.
Как избавиться от герпеса на губах за 1 день
Как избавиться от герпеса на губах за 1 день / pixabay.com

Холодное время года запоминается не только праздниками, но и простудами. Одной из таких неприятностей является герпес на губах или на носу. Воспаленное место покрывается пузырьками, чешется, болит и долго заживает. Многие задаются вопросом, как избавиться от герпеса за 1 день. На этот вопрос есть ответ, о котором мы расскажем ниже.

Простуда на губах: что это

Прежде, чем искать способ, как избавиться от герпеса на губах за 1 день народными средства или аптечными препаратами, стоит разобраться, что вызывает такую реакцию на коже.

Причиной неприятных ощущений является вирус герпеса, который присутствует в организме большинства людей. Он проявляет себя только при следующих условиях:

  • снижении иммунитета;
  • переохлаждениях или перегревах организма;
  • при воздействии на кожу солнечных лучей и ветра;
  • при активизации хронических заболеваний.

Также считается, что инфекция активизируется при гормональных изменениях в организме и при проведении тех или иных медицинских манипуляций. Если появляется хотя бы один из перечисленных факторов, на губах или крыльях носа появляются пузырьки, покраснение, а данная область начинает чесаться, щипать и болеть.

Вирус герпеса: симптомы

Около 95% населения нашей планеты является носителями вируса герпеса. "Простуда" на губах, носу, в ротовой полости и в других областях на лице появляется у детей, мужчин и женщин. Прежде, чем искать способы, как избавиться от герпеса в домашних условиях, нужно разобраться, какие симптомы появляются во время заболевания:

  • участок кожи, где собирается появится "простуда" краснеет, чешется, покалывает и пощипывает;
  • воспаление – появляются один или несколько пузырьков, наполненных жидкостью;
  • изъязвление – пузырьки достигают своего максимального размера и лопаются, а лимфатическая жидкость с частицами вируса попадает на здоровую кожу;
  • подсыхание и заживление – лопнувшие пузырьки подсыхают и покрываются коричневой корочкой, а затем кожный покров восстанавливается.

Считается, что вылечить герпес на губах за 1 день невозможно, так как перечисленные симптомы и стадии проходят сами за 7-10 дней. Однако можно предотвратить развитие инфекции.

Вирус герпеса: как избавиться за 1 день

Основными методами избавления от высыпаний на губах и на носу являются противовирусные препараты в таблетках и мазях. Также существует ответ на вопрос как избавиться от герпеса за 1 день народными средствами. Препараты должен выписать врач в соответствии с расположением высыпания, а народные средства доступны всем в любое время.

Предлагаем следующие методы избавления от "простуды" на губах:

  1. С появлением зуда и покраснения на губе нужно обработать это место обычной зубной пастой. Герпес проходит на следующий день и не развивается до состояния лопнувших пузырьков. Нельзя использовать пасту с красителями или гель.
  2. Еще одним методом может стать валидол. Его так же, как и пасту наносят на место развивающегося герпеса. Препарат снимает неприятные ощущения и подсушивает кожу. Валидол можно заменить спиртом или одеколоном.
  3. Чтобы подсушить образовавшиеся пузырьки нужно сделать компресс из белой глины. Она подсушит "водянки" и ускорит их заживление.
  4. Бороться с развивающимся герпесом на губах можно с помощью сока каланхое и алое. Сок этих растений обеззараживает воспаленную зону и подсушивает образовавшиеся пузырьки.
  5. Отвар из ромашки и мелисы отлично помогает избавиться от герпеса за ночь. Ромашка обладает вяжущим и заживляющим действием, а мелиса – антибактериальным и противовоспалительным. Компрессы из травяного отвара можно делать в первые дни развития "простуды".

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