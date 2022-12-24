Из застолья – в больницу: 3 категории людей, которым нельзя есть холодец

Некоторым категориям людей холодец вреден, но другим он может принести много пользы. Чтобы не навредить своему здоровью, стоит знать, кому вредно это блюдо.

Есть три категории людей, которым нельзя есть холодец/ ua.depositphotos.com

Холодец – одно из традиционных блюд, которое часто можно увидеть на праздничных столах в период новогодне-рождественских праздников. Во многих семьях даже закрепился свой "фирменный" рецепт этого популярного блюда.

Однако многие диетологи такое блюдо не одобряют и призывают определенные категории людей отказаться от потребления холодца. И для этого есть вполне логичные основания. Ведь если для одних людей блюдо принесет много пользы, то для некоторых оно может быть очень вредным.

Итак, давайте разбираться, кому вреден холодец, а кому он наоборот полезен.

Кому полезен холодец

1. Тем, кто заботится о красоте волос, ногтей, кожи и зубов

В заливном много коллагена, который положительно влияет на состояние кожи, а также волос, ногтей и зубов. Поэтому если у вас есть с ними проблемы или вы хотите предотвратить их появление, то такое блюдо вам в этом поможет.

2. Подросткам

В подростковом возрасте организм очень быстро растет, а соединительная ткань часто за ним не успевает. Употребление холодца укрепит соединительную ткань, что будет способствовать лучшему развитию у подростка хрящей, позвоночника, стенок сосудов и клапанов сердца.

3. Беременным

Он поможет для профилактики растяжек на коже. Однако употреблять можно лишь неострый холодец и в небольшом количестве.

4. Для тех, кто переболел инфекционным заболеванием или перенес перелом

Люди, которые выздоравливают после таких проблем со здоровьем, могут употреблять холодец как источник витаминов группы B и минеральных веществ, полезных для тканей и суставов. Также это блюдо помогает повысить гемоглобин в крови, улучшить аппетит и самочувствие, восстановить силы.

Кому вреден холодец

1. Людям с заболеванием почек, желчного пузыря и печени

Из-за большого содержания жира это блюдо может навредить людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом.

2. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом

При наличии таких заболеваний лучше сократить потребление холестерина. А холодец как раз относится к блюдам с большим его содержанием.

3. Тем, кто следит за весом

Если человек хочет похудеть, то холодец лучше не употреблять. Или употреблять в малых количествах и в сочетании со свежими овощами.

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