Из застолья – в больницу: 3 категории людей, которым нельзя есть холодец

Холодец – одно из традиционных блюд, которое часто можно увидеть на праздничных столах в период новогодне-рождественских праздников. Во многих семьях даже закрепился свой "фирменный" рецепт этого популярного блюда.
Однако многие диетологи такое блюдо не одобряют и призывают определенные категории людей отказаться от потребления холодца. И для этого есть вполне логичные основания. Ведь если для одних людей блюдо принесет много пользы, то для некоторых оно может быть очень вредным.
Итак, давайте разбираться, кому вреден холодец, а кому он наоборот полезен.
Кому полезен холодец
1. Тем, кто заботится о красоте волос, ногтей, кожи и зубов
В заливном много коллагена, который положительно влияет на состояние кожи, а также волос, ногтей и зубов. Поэтому если у вас есть с ними проблемы или вы хотите предотвратить их появление, то такое блюдо вам в этом поможет.
2. Подросткам
В подростковом возрасте организм очень быстро растет, а соединительная ткань часто за ним не успевает. Употребление холодца укрепит соединительную ткань, что будет способствовать лучшему развитию у подростка хрящей, позвоночника, стенок сосудов и клапанов сердца.
3. Беременным
Он поможет для профилактики растяжек на коже. Однако употреблять можно лишь неострый холодец и в небольшом количестве.
4. Для тех, кто переболел инфекционным заболеванием или перенес перелом
Люди, которые выздоравливают после таких проблем со здоровьем, могут употреблять холодец как источник витаминов группы B и минеральных веществ, полезных для тканей и суставов. Также это блюдо помогает повысить гемоглобин в крови, улучшить аппетит и самочувствие, восстановить силы.
Кому вреден холодец
1. Людям с заболеванием почек, желчного пузыря и печени
Из-за большого содержания жира это блюдо может навредить людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом.
2. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и атеросклерозом
При наличии таких заболеваний лучше сократить потребление холестерина. А холодец как раз относится к блюдам с большим его содержанием.
3. Тем, кто следит за весом
Если человек хочет похудеть, то холодец лучше не употреблять. Или употреблять в малых количествах и в сочетании со свежими овощами.
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