Из стиральной машинки воняет канализацией: как быстро избавиться от неприятного запаха

Запах канализации из стиральной машинки - что делать / ua.depositphotos.com

В каждом доме, где есть стиральная машинка, человек может столкнуться с проблемой неприятного запаха. Вонь может даже напоминать канализационный запах.

Если вы уверены в том, что все детали были подсоединены правильно и ваша стиралка исправна, то, может дело в бактериях, которые успели там обжиться.

Почему появляется неприятный запах

Часто причиной неприятного запаха может быть простое несоблюдения правил использования стиральной машинки. Если вы всегда закрываете дверцу стиралки, а также лоток для порошка, то можете не удивляться появлению вони.

Дело в том, что если закрывать дверцу сразу после стирки, то влага не может найти место, чтобы испариться, тем самым она остается внутри техники и способствует размножению бактерий. Барабан может быть абсолютно чистым, но все эти микробы чаще всего живут внутри и вы их просто так не заметите.

Постоянная влага и сырость - отличное место обитания микробов. В таких условиях в стиральной машинке может появиться даже грибок.

Как избавиться от неприятного запаха и что нужно делать в будущем

Как вы уже поняли, одним из самых важных остается то, что необходимо хотя бы на какое-то время после стирки открывать лоток для порошка и дверь машинки.

Чтобы хорошо очистить её от мусора внутри, лучше вызвать мастера, который умеет это делать. Но если вы уверенны в своих силах, то открутите шланг, который сливает воду из машинки и хорошенько его промойте.

Также нужно вымыть лоток для порошка и само место, куда этот лоток вставляется. Обязательно не оставляйте без внимания резиновые участки в барабане. Именно в них может оставаться много мусора.

Раз в 1-2 месяца используйте лимонную кислоту или специальные средства, чтобы очистить ТЭН. Таким образом вы сможете избавиться от накипи и бактерий.

Стоит отметить, что мастера рекомендуют не использовать кондиционеры\ополаскиватели или делать это редко. Считается, что именно эти средства способствуют появлению наслоений, что в итоге может привести к размножению бактерий и появлению неприятного запаха.

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