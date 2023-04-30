Из монстра в тихоню: что делать, если кот избалованный

Существует много способов изменить поведение кошки и научить ее жить без постоянного внимания.

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Что делать, если кот избалованный / pixabay.com

Если ваш кот избалованный и требует повышенного внимания, вам нужно принять меры, чтобы избавить его от этой привычки. Мы расскажем, как изменить поведение вашего кота и сделать его более независимым и спокойным.

Ограничение свободы

Если ваш кот избалованный, вы можете ограничить его свободу, чтобы он не получал все, что хочет. Например, вы можете закрыть двери, чтобы он не мог зайти в запретные комнаты, или установить высокие столы, чтобы он не мог достать до еды. Это поможет уменьшить его избалованность и научит его жить без постоянного внимания.

Изменение рациона

Если ваш кот получает слишком много вкусной и качественной еды, это может стать причиной его избалованности. Попробуйте изменить его рацион, уменьшить количество лакомств и дать ему обычную еду. Это поможет ему научиться жить без постоянного угощения.

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Обучение

Ему нужно научиться жить без вашего постоянного внимания. Попробуйте проводить обучение с ним, научите его выполнению простых команд, таких как "сидеть" и "лежать". Это поможет укрепить его дисциплину и научить его жить без постоянного внимания.

Игры и занятия

Коту нужно больше занятий и игр, чтобы отвлекаться от своих желаний. Вы можете приобрести ему игрушки и лазерные указки, чтобы занять его внимание. Также вы можете проводить с ним время, играя вместе и делая его более независимым.

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