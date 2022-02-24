Из Крыма, России и Беларуси началось вторжение военной техники: список областей

Вторжение России / Reuters

Российская военная техника пересекла государственные границы Украины в Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Российская военная техника, в том числе и бронированная, пересекла границы четырех украинских областей: Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой. Отмечается, что вражеская техника в Черниговской области пересекла пункты пропуска Сеньковка и Гремяч.

В Харьковской области колонны техники нарушили границы пропускного пункта "Бударки" Харьковской области и "Меловое" в Луганской области.

Под обстрел попали большинство приграничных подразделений Харьковской, Луганской, Житомирской, Сумской и Черниговской областей.

Согласно информации пограничников ряд военнослужащих получили ранения.

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Также МВД заявило о движении военной техники со стороны оккупированного Крыма.

"В данный момент через админграницу с полуострова фиксируется движение военной техники", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин напал на Украину, и РФ несет всю ответственность за смерти.

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