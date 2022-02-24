УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Из Крыма, России и Беларуси началось вторжение военной техники: список областей

24 февраля 2022, 09:46

Российская военная техника, в том числе и бронированная, прорывает границы четырех областей.

Вторжение России
Вторжение России / Reuters

Российская военная техника пересекла государственные границы Украины в Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой областях. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Российская военная техника, в том числе и бронированная, пересекла границы четырех украинских областей: Сумской, Черниговской, Луганской и Донецкой. Отмечается, что вражеская техника в Черниговской области пересекла пункты пропуска Сеньковка и Гремяч.

В Харьковской области колонны техники нарушили границы пропускного пункта "Бударки" Харьковской области и "Меловое" в Луганской области.

Под обстрел попали большинство приграничных подразделений Харьковской, Луганской, Житомирской, Сумской и Черниговской областей.

Согласно информации пограничников ряд военнослужащих получили ранения.

Реклама

Также МВД заявило о движении военной техники со стороны оккупированного Крыма.

"В данный момент через админграницу с полуострова фиксируется движение военной техники", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин напал на Украину, и РФ несет всю ответственность за смерти.

Читайте также:

viber
вторжение России военное вторжение
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Сожжет жир на животе: назван лучший сок для похуденияСожжет жир на животе: назван лучший сок для похудения Будет ли война России и Украины в 2022 году: астролог назвала важную датуБудет ли война России и Украины в 2022 году: астролог назвала важную дату Гороскоп на март 2022: Скорпионов ждет месяц-праздникГороскоп на март 2022: Скорпионов ждет месяц-праздник Матовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запеканииМатовая или глянцевая: какую сторону фольги использовать при запекании Украина устояла, агрессор статегически проиграл главную битвуУкраина устояла, агрессор статегически проиграл главную битву

Последние новости

10:02

Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно прекратить военные действия против Украины

09:51

Украинские военные отбили город Счастье, который атаковал российский агрессорВидео

09:46

Тревожный чемоданчик: 50 вещей, которые нужно взять с собойВидео

09:46

Из Крыма, России и Беларуси началось вторжение военной техники: список областей

09:32

Из оккупированного Крыма в Украину прорываются танки - видео МВД

Реклама
09:24

Президент Зеленский отдал приказ наносить захватчикам максимальные потери

09:12

Строим антипутинскую коалицию: Зеленский обсудил с западными странами действия против РФ

08:49

Россия атаковала Украину, есть первые жертвы (обновляется)Видео

08:40

Остановить Путина может только его физическая смертьмнение

08:36

ВСУ сбили на Донбассе 5 российских самолетов и вертолет, уничтожены два танка

08:20

Приметы на 25 февраля: что нельзя делать и какие сны принесут бедуВидео

08:18

В Украине ввели военное положение: что оно предусматривает

08:13

В Минобороны России признали обстрелы по Украине

07:52

Генсек ООН призвал Россию остановить нападение на Украину

07:47

Военное положение: все, что нужно знать

07:46

Границы Украины были атакованы со стороны Беларуси - ГПСУ

07:44

Нападение России: Украина призвала мир к немедленной реакции

07:38

"Наши мысли с Украиной": глава ЕК заявила, что Кремль будет привлечен к ответсвенности за нападение

07:35

Мрачный гороскоп для Украины: что ждет страну после признания Путиным "ЛДНР"Видео

07:31

"Наши военные делают все, чтобы защитить украинцев": Резников призвал сохранять спокойствиеВидео

Реклама
07:19

Путин записал заявление о военной операции против Украины за три дня до атаки - СМИ

07:16

Делаем красивый дом: 3 секрета, которые помогут создать нестареющий интерьерВидео

07:03

Стивен Кинг, Шер, Кэтрин Винник и другие: как мировые звезды реагируют на признание Путиным "ЛДНР"Видео

06:58

В Украине введут военное положение - Зеленский

06:51

Кличко призвал киевлян оставаться дома, но держать наготове "тревожный чемоданчик"

06:42

Украина официально закрыла небо для гражданских самолетов

06:32

Зеленский срочно созывает СНБО

06:29

Мэр Борисполя объяснил взрывы в аэропорту – украинские военные стреляли по неизвестным БПЛА

06:25

Комариные укусы: как Запад "пожалел" Россию и Путинамнение

06:20

Путин выбрал войну против Украины и несет всю ответственность за смерти - Байден

06:16

Российские войска атаковали военные объекты по всей Украине – журналист

06:05

Войска РФ перешли границу в районе Харькова, бьют "Грады" от Луганска до Житомира — Цаплиенко

05:40

Как за 5 минут приготовить легендарные орешки со сгущенкой дома: пошаговый рецепт с фотоВидео

05:35

Почему постоянно мерзнут руки и ноги: медики назвали неожиданные причины

05:24

Сложить оружие: Путин официально объявил о "специальной военной операции"Видео

05:02

Смерть Елизаветы II: у Букингемского дворца есть план на случай кончины монарха

04:55

45% россиян поддерживают признание Путиным "ЛДНР" - результаты опроса

04:44

Фитнес-модель Люсия Яворчекова выронила сочный бюст из крошечной накидки

04:31

Удобрять нужно уже сейчас: чем подкормить декабрист, чтобы он зацвелВидео

03:52

"Очень сексуальная кошечка": танцовщица Аделина Дели показала свои прелести в возбуждающем белье

Реклама
03:50

Как сделать кухню чистой и уютной: 3 вещи, от которых нужно срочно избавитьсяВидео

03:25

Ученые назвали лучший фрукт-антидепрессант, который прекрасно улучшает настроение

03:20

Потеряете всю удачу и деньги: кому никогда нельзя одалживать сольВидео

02:44

"С отчаянием в душе, но с верой в сердце": Ольга Сумская едет на Донбасс

02:27

Как легко уснуть при коронавирусе: советы врачей

02:19

Вкуснейшая запеканка с картошкой и беконом, которая тает во рту: готовить всего 15 минут

02:18

5 вещей, которых не должно быть в спальне: избавляемся от раздражения и получаем крепкий сонВидео

01:50

Российский блогер Дудь публично поддержал Украину

01:30

Дмитрий Комаров показал архивные кадры со съемок шоу Мир наизнанку в поддержку УкраиныФото

01:16

Зеленский призвал россиян одуматься: полное видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять