Из "Дії" исчезла функция удаления COVID-сертификата: как теперь обновить его после полной вакцинации

Дія убрала функцию, которая создавала проблемы с COVID-сертификатами / Минцифры

В Минцифры оперативно отреагировали и устранили проблему в приложении "Дія". Теперь пользователи приложения не могут случайно удалить свой COVID-сертификат.

Как рассказал глава ведомства Михаил Федоров, на эту проблему жаловались многие украинцы. Дело в том, что соответствующая кнопка "Удалить" одной из первых появлялась при открытии меню сертификата. Поэтому данную функцию "удалить сертификат" убрали вообще.

По его словам, новая версия "Дії" появится после одобрения Google и Apple и будет доступна в маркетах обеих компаний. В доказательство Михаил Федоров разместил скриншот меню Covid-сертификата из приложения "Дія", на котором отсутствует кнопка удаления цифрового документа.

Скриншот обновленного меню Covid-сертификата

Чтобы обновить "желтый" сертификат на "зеленый" после полной вакцинации, необходимо отправить новый запрос на получение обновлений, то есть удалять ничего не нужно. После обработки заявки данные должны автоматически обновиться.

С 24 сентября на портале "Дія" появилась возможность сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса. Также в "Дії" в скором времени появится сертификат о выздоровлении от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест и уже появился детский ковид-сертификат.

Ранее Минцифры упростило генерацию COVID-сертификата в "Дії", выпустив важное обновление системы. Отныне украинцам не нужно создавать цифровую подпись при помощи фото ID и вертеть головой перед камерой смартфона.

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