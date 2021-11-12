Из "Дії" исчезла функция удаления COVID-сертификата: как теперь обновить его после полной вакцинации

Это сделали после жалобы пользователей, случайно удалявших документ.
В Минцифры оперативно отреагировали и устранили проблему в приложении "Дія". Теперь пользователи приложения не могут случайно удалить свой COVID-сертификат.
Как рассказал глава ведомства Михаил Федоров, на эту проблему жаловались многие украинцы. Дело в том, что соответствующая кнопка "Удалить" одной из первых появлялась при открытии меню сертификата. Поэтому данную функцию "удалить сертификат" убрали вообще.
По его словам, новая версия "Дії" появится после одобрения Google и Apple и будет доступна в маркетах обеих компаний. В доказательство Михаил Федоров разместил скриншот меню Covid-сертификата из приложения "Дія", на котором отсутствует кнопка удаления цифрового документа.
Чтобы обновить "желтый" сертификат на "зеленый" после полной вакцинации, необходимо отправить новый запрос на получение обновлений, то есть удалять ничего не нужно. После обработки заявки данные должны автоматически обновиться.
С 24 сентября на портале "Дія" появилась возможность сгенерировать и распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса. Также в "Дії" в скором времени появится сертификат о выздоровлении от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест и уже появился детский ковид-сертификат.
Ранее Минцифры упростило генерацию COVID-сертификата в "Дії", выпустив важное обновление системы. Отныне украинцам не нужно создавать цифровую подпись при помощи фото ID и вертеть головой перед камерой смартфона.
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