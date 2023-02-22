Из чудо-женщины в дряхлую бабку: 6 грубых ошибок в макияже, которые старят

Макияж, который делает старше, радует, когда нужно сбежать на дискотеку в юности. Взрослой женщине допускать такие ошибки в мэйкапе категорически не стоит.

Какой макияж старит лицо / pexels.com

Макияж может быть великолепным способом выглядеть моложе и красивее, но некоторые ошибки в макияже могут на самом деле добавить возраста.

Какой макияж старит лицо? Многое зависит от типа используемой косметики и техники ее нанесения, однако существуют распространенные ошибки, что прибавляют возраст в макияже. Главред расскажет, какой макияж старит лицо и как сделать мэйкап инструментом, который подчеркивает естественную красоту.

Ниже перечислены наиболее распространенные ошибки в макияже, которые могут вызвать эффект старения, и простые советы, как этого избежать. Соблюдая эти несложные правила, вы можете избежать ошибок в макияже, которые старят. Следите за новыми тенденциями и экспериментируйте с различными методами мэйкапа, чтобы найти тот, который подходит именно вам.

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1. Слишком много пудры. Использование большого количества этого косметического средства может привести к тому, что кожа будет выглядеть сухой, как пергамент, и морщины на лице станут более заметными. После нанесения пудры, смахните ее остатки с лица широкой кистью для макияжа. Если сомневаетесь в том, какой оттенок пудры вам выбрать, обратите свое внимание на транспарентные (прозрачные) продукты.

Почему макияж добавляет возраст / pexels.com

2. Неуместный цвет помады. Слишком темная или слишком яркая помада может добавить вам несколько лишних лет. Если речь не идет о вечернем макияже, на каждый день выбирайте нейтральные оттенки помады, которые соответствуют вашему цвету кожи. Нюдовая помада – беспроигрышный вариант, который должен быть в сумочке каждой современной дамы любого возраста.

3. Неправильное нанесение теней. Избегайте нанесения тени слишком близко к внутреннему уголку глаза и не используйте слишком яркие цвета. Также стоит воздержаться от блесток (в повседневном макияже). Не подводите нижнее веко слишком жирно и не тушуйте тени в этой области слишком глубоко – такой макияж визуально сделает вас старше.

Что в макияже старит / instagram.com

4. Слишком много контурирования. Несколько лет назад техника контуринга совершила настоящий прорыв в мэйкапе – она может помочь выделить черты лица и правильно расставить акценты (например сделать более выразительными скули или скрыть второй подбородок). Но слишком яркое контурирование оттенками, которые не подходят цветотипу вашей кожи, может состарить вас. Помните, что задача этой техники – сделать акцент на натуральных рельефах.

5. Неправильное нанесение румян. Когда-то румяна были едва ли не единственным средством для визуального омоложения лица. Однако сегодня, при всем многообразии оттенков и текстур, наносить румяна нужно исходя из формы лица – просто круглые яблочки по центру любой макияж превратят в безвкусицу, и состарят вас на десяток лет. Помните, что выбирать оттенок нужно под естественный цвет губ, а румяна с блестками можно наносить лишь в том случае, если ваше лицо обладает идеально ровным тоном, без естественных несовершенств кожи.

Ошибки в макияже, которые старят / instagram.com

6. Плохой уход за кожей. Независимо от того, какой макияж вы используете, неправильный уход за кожей сделает даже самый крутой и стильный мэйкап маской старости на вашем лице. Помните, что макияж должен дополнять вашу кожу, а не заменять уход за ней. Уделяйте достаточное внимание уходу за кожей, чтобы она выглядела здоровой и молодой без дополнительных декоративных средств, тогда и макияж не будет добавлять вам возраста.

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