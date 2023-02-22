УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Из чудо-женщины в дряхлую бабку: 6 грубых ошибок в макияже, которые старят

22 февраля 2023, 21:48
Макияж, который делает старше, радует, когда нужно сбежать на дискотеку в юности. Взрослой женщине допускать такие ошибки в мэйкапе категорически не стоит.
Какой макияж старит лицо
Какой макияж старит лицо / pexels.com

Макияж может быть великолепным способом выглядеть моложе и красивее, но некоторые ошибки в макияже могут на самом деле добавить возраста.

Какой макияж старит лицо? Многое зависит от типа используемой косметики и техники ее нанесения, однако существуют распространенные ошибки, что прибавляют возраст в макияже. Главред расскажет, какой макияж старит лицо и как сделать мэйкап инструментом, который подчеркивает естественную красоту.

Ниже перечислены наиболее распространенные ошибки в макияже, которые могут вызвать эффект старения, и простые советы, как этого избежать. Соблюдая эти несложные правила, вы можете избежать ошибок в макияже, которые старят. Следите за новыми тенденциями и экспериментируйте с различными методами мэйкапа, чтобы найти тот, который подходит именно вам.

видео дня

1. Слишком много пудры. Использование большого количества этого косметического средства может привести к тому, что кожа будет выглядеть сухой, как пергамент, и морщины на лице станут более заметными. После нанесения пудры, смахните ее остатки с лица широкой кистью для макияжа. Если сомневаетесь в том, какой оттенок пудры вам выбрать, обратите свое внимание на транспарентные (прозрачные) продукты.

Какой макияж старит лицо
Почему макияж добавляет возраст / pexels.com

2. Неуместный цвет помады. Слишком темная или слишком яркая помада может добавить вам несколько лишних лет. Если речь не идет о вечернем макияже, на каждый день выбирайте нейтральные оттенки помады, которые соответствуют вашему цвету кожи. Нюдовая помада – беспроигрышный вариант, который должен быть в сумочке каждой современной дамы любого возраста.

3. Неправильное нанесение теней. Избегайте нанесения тени слишком близко к внутреннему уголку глаза и не используйте слишком яркие цвета. Также стоит воздержаться от блесток (в повседневном макияже). Не подводите нижнее веко слишком жирно и не тушуйте тени в этой области слишком глубоко – такой макияж визуально сделает вас старше.

Какой макияж старит лицо
Что в макияже старит / instagram.com

4. Слишком много контурирования. Несколько лет назад техника контуринга совершила настоящий прорыв в мэйкапе – она может помочь выделить черты лица и правильно расставить акценты (например сделать более выразительными скули или скрыть второй подбородок). Но слишком яркое контурирование оттенками, которые не подходят цветотипу вашей кожи, может состарить вас. Помните, что задача этой техники – сделать акцент на натуральных рельефах.

5. Неправильное нанесение румян. Когда-то румяна были едва ли не единственным средством для визуального омоложения лица. Однако сегодня, при всем многообразии оттенков и текстур, наносить румяна нужно исходя из формы лица – просто круглые яблочки по центру любой макияж превратят в безвкусицу, и состарят вас на десяток лет. Помните, что выбирать оттенок нужно под естественный цвет губ, а румяна с блестками можно наносить лишь в том случае, если ваше лицо обладает идеально ровным тоном, без естественных несовершенств кожи.

Какой макияж старит лицо
Ошибки в макияже, которые старят / instagram.com

6. Плохой уход за кожей. Независимо от того, какой макияж вы используете, неправильный уход за кожей сделает даже самый крутой и стильный мэйкап маской старости на вашем лице. Помните, что макияж должен дополнять вашу кожу, а не заменять уход за ней. Уделяйте достаточное внимание уходу за кожей, чтобы она выглядела здоровой и молодой без дополнительных декоративных средств, тогда и макияж не будет добавлять вам возраста.

Другие новости:

макияж ошибки макияжа интересные новости
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:07

Россиян ждет "боевой сюрприз" до 24 февраля: астролог дала прогноз на годовщину вторжения

21:48

Из чудо-женщины в дряхлую бабку: 6 грубых ошибок в макияже, которые старят

21:45

Пережил теракт в Еленовке и российский плен: умер Олег МудракВидео

21:27

Стал женщиной в 2022 году и хотел сбежать в Мексику: в РФ поймали бывшего капитана ФСБ

21:07

Газманов спел "Офицеры" и заклеил логотип известного бренда на курткеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:15

"Это большая ошибка": Байден отреагировал на выход РФ из ядерного договораВидео

20:06

"Не хочу беременной сидеть в бомбоубежище": звезда Женского квартала высказалась о материнствеВидео

19:46

Как понизить давление дома - улучшаем самочувствие за считанные минуты

19:42

Угроза с воздуха: РФ может поднять сразу до 200 самолетов - генерал-майорВидео

Реклама
19:40

Самый известный пес Украины Патрон попал в больницу из-за своей работы

19:25

Пограничники Лукашенко закатили истерику: пожаловались на "неприличные жесты" от ВСУВидео

19:12

Почему нельзя стучать по столу 24 февраля: приметы и что нельзя делатьВидео

19:11

Вялый Путин - жалкое зрелищемнение

19:07

Лечат и калечат: сколько тыквенных семечек можно съесть, чтобы быть здоровым

19:05

"Непросто зайти": ВСУ столкнутся с серьезными трудностями во время освобождения Крыма - ТукаВидео

19:04

"Это явное психическое отклонение": в ОП "отправили" россиян к психиатру после сборища в "Лужниках"Видео

18:44

Нет никакого "мирного плана": Китай обнародует "документ с позицией" по войне против УкраиныВидео

18:36

Почистить яйцо за 5 секунд: скорлупа слетит со скоростью светаВидео

18:32

Орландо Блум показал редкое романтическое фото с Кэти Перри

18:15

"Байден был в Украине 24 часа, 20 из них – в поезде": в УЗ раскрыли детали, как везли президента СШАВидео

Реклама
17:35

Даже оккупация части Украины не будет означать наше поражение, это будет лишь этап войны – ТукаВидео

17:32

Как выбрать хороший чай: простые советы и 6 сортов, которые вас покорят

17:27

Россияне опозорили Путина в Лужниках: президент РФ начал судорожно махать микрофономВидео

17:21

"Отказ" от Крыма и Донбасса в обмен на "мир": Данилов назвал новый план Путина по Украине

17:00

Гороскоп на завтра 23 февраля 2023: Рыбам – разочарование, Водолеям - раздражениеВидео

16:56

Какие фразы сводят мужчин с ума: сможет зацепить любого избранникаВидео

16:55

"У меня нет сил": россияне подло довели до слез 84-летнюю АхеджаковуВидео

16:51

На каком пальце нужно носить обручальное кольцо: удивительные и интересные приметыВидео

16:49

Алкоголик Лепс признался, что встречается с девушкой на 30 лет моложеВидео

16:37

Война может не закончиться с выходом ВСУ на границы 1991 года – БудановВидео

16:34

Лютый кринж: Огневич рассказала, что от нее хотят россиянеВидео

16:25

За гранью цинизма: в Лужниках испоганили и спели песню "Плыве кача" на украинском языкеВидео

16:18

Как выглядит настоящее сало: хитрый способ выбрать стопроцентный деликатес

16:17

Кто будет вести Евровидение: Украина определилась с выборомВидео

16:09

Россия к марту бросит в бой резервы в 150-200 тысяч войск: генерал раскрыл план ПутинаВидео

16:04

Украину атакует последний сильнейший мороз: синоптики рассказали о "трескучем" холоде и метеляхВидео

16:04

"Опасность нельзя недооценивать": у России есть козыри в рукаве - ТукаВидео

16:03

Взойдет быстрее, чем у подруги: в чем лучше всего выращивать рассаду

15:58

Звезда "Папика" показала новорожденного сынаВидео

15:54

Зачем класть деньги в углах квартиры: древний способ "заманить" богатство домой

Реклама
15:50

ВСУ убили Путина, но не того: на фронте ликвидировали тезку диктатора РФ

15:24

Юная девушка Остапчука призналась, была ли она его любовницей во время брака с Горняк

15:10

Пригожин показал гору трупов "вагнеровцев" под Бахмутом и пожаловался на "снарядный голод"Видео

15:00

"Удалось забрать родителей из ада": Тарабарова показала мать, которую вывезла из ХерсонаВидео

14:59

"Уже в ближайшее время": Резников анонсировал прибытие первых танков Запада в УкраинуВидео

14:58

От этой хрустящей закуски слюнки потекут: самый знаменитый рецепт из лаваша с 2 ингредиентамиВидео

14:46

"Теперь на фронт": путинистка Кудрявцева взяла в руки оружие и пошла стрелятьВидео

14:27

"Веселая ночка" в Мариуполе: пропагандисты жалуются, что ВСУ бьют по оккупантам "чем-то новеньким"

14:25

Ольга Фреймут очень нежно поздравила старшую дочь с 17-летиемВидео

14:14

Моника Беллуччи завела роман с оскароносным режиссером

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода зима
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять