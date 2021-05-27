Итоги футбольного сезона 2020/2021: самое интересное, что вы могли пропустить

Малиновский - лучший ассистент серии А / Униан

В 2020-2021 годах футбол скрылся за закрытыми дверьми, игроки коллективно встали на колени в поддержку акции Black Lives Matter, а матчи проходили в основном под звуки искусственного шума толпы.

Это был также сезон, в ходе которого 12 клубов пытались навсегда изменить игру, и когда спорт потерял двух своих бессмертных, Диего Марадону и Паоло Росси.

Итоги футбольного сезона 2020/2021

"Мюнхенская Бавария" галопом выиграла девятый подряд титул чемпиона Бундеслиги в Германии, а "Манчестер Сити" легко вернул себе звание чемпиона Англии.

В Испании произошла трехсторонняя схватка между "Барселоной", "Реалом" и "Атлетико Мадрид", где одержали верх последние, а во Франции "Лилль" Кристофа Гальтье одолел могучий ПСЖ.

В Италии и Шотландии рухнули династии: "Рейнджерс" Стивена Джеррарда понадобилось 10 лет, чтобы пройти путь от банкрота до чемпиона Премьершипа, а в Серии А "Интер" Антонио Конте выиграл свое первое Скудетто за 11 лет, оставив "Ювентус" роль догоняющего.

В Турции "Бешикташ" выиграл местный чемпионат в 21-й раз, тогда как в Португалии "Спортинг Лисабон" впервые за 19 лет прервал дуополию "Бенфики" и "Порту"

Это был также сезон, в ходе которого 12 европейских клубов пытались воплотить в реальность давно желанную задумку. В конце концов, предложенная ими "СуперЛига" рухнула под тяжестью публичного презрения в течение 48 часов после официального анонса, но гнев кипел гораздо дольше. Матч между "МЮ" и "Ливерпулем" пришлось отменить после того, как протестующие прорвались на поле "Олд Траффорд", повредили газон и телевизионное оборудование, а затем столкнулись с полицией за пределами поля.

Это был не лучший сезон и для так называемой "элиты". Большинство из них по-прежнему доминировало на футбольном поле, но их правление было омрачено скандалами и мыльными операми. В "Барселоне" свергнутый президент Хосеп Бартомеу был арестован в рамках расследования по делу "Барсагейт", которое разгорелось в 2020 году. Новоиспеченный президент "Барсы" Джоан Лапорта унаследовал более 1 млрд евро долга.

"Реал Мадрид" тоже находится в довольно сложном положении. За целый год "сливочным" так и не удалось подписать ни одного игрока, и, несмотря на то, что агент Мина Райола и его восходящая звезда Эрлинг Холан совершили визит в середине сезона, предположительно, в надежде начать аукцион между обеими испанскими грандами, пройдет приличный отрезок времени, когда Реал и Барса сумеют раскошелиться на трансферном рынке.

А вот "Рексем" из пятого дивизиона Англии может уже сейчас. В феврале этого года стало известно, что голливудские актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни стали владельцами валлийского футбольного клуба из одноимённого города на севере Уэльса. Тогда как фанаты лондонского "Арсенала" всё ещё тешат себя иллюзиями, что владелец "Спотифая" Даниэль Эк сумеет убедить руководство клуба в лице Стэна Кронке продать "канониров".

Было место и курьезным ситуациям. В Испании, судья закончил игру "Севилья" – "Гранада" на минуту раньше. Футболистов позвали доиграть матч. В Англии, в матче "Ипсвич Таун" – "Нортгемптон", главный арбитр Даррен Дрисдейл не выдержал криков и пободался с игроком во время матча, а защитник "Ман Сити" Рубен Диаш оригинальным способ помог нашему Зинченку правильно расположиться во время пробития штрафного.

Затерянным в новостном цикле оказался небезызвестный Жозе Моуринью: его уволили из "Тоттенхэма" после 18 месяц у руля "шпор", но он был без работы всего 15 дней. С нового сезона он будет главным тренером итальянской "Ромы". Его ученик, Андре Виллаш-Боаш, возможно, вернется не так скоро. Он начал сезон, отвечая за Марсельский Олимпик, но закончил его, как участник в чемпионате мира по ралли после увольнения из-за несогласия с трансферной политикой клуба.

Также уволены были Лусьен Фавр, Крис Уайлдер, и Томас Тухель, который впоследствии взял роль Френка Лемпарда в "Челси", а Маурисио Почеттино переехал на "Парк де Пренс". В предыдущем клубе Почеттино. "Тоттенхэме", Райан Мейсон стал самым молодым тренером в истории Английского Премьер-Лиги в возрасте всего 29 лет.

В Японии самый старый профессиональный игрок в мире не показывает признаков того, что он планирует вешает "бутсы на гвоздь": Кадзуеси Миура из "Йокохама" подписал новый годичный контракт, который истечет после его 54-летия. А вот в Китае такого долгожительства нет. Действующий чемпион страны "Цзянсу Сунин" прекратил своё существование всего спустя 3 месяца после завоевания своего первого трофея.

В немецком "Шальке" тоже царил хаос. С начала сезона, руководство гельзенкирхенского клуба уволило 5 разных тренеров, что, в итоге, так и не помогло удержать прописку в элите. Выше по таблице, Марко Роуз покинул Гладбах пользу "Дортмунда", Ади Хаттер уехал из Айнтрахта во Франкфурт заняв его место, – а на вершине пищевой цепи – "Бавария" объявила о назначении наставника "РБ Лейпциг" Юлиана Нагельсмана главным тренером мюнхенской команды с 1 июля 2021 года. В общем, все, как обычно, в Бундеслиге.

Напомним, что уже в эту субботу, 29 мая, состоится финал Лиги Чемпионов. Манчестер Сити "Пепа" против Челси "Тухеля".