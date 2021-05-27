УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Новости

Итоги футбольного сезона 2020/2021: самое интересное, что вы могли пропустить

27 мая 2021, 22:00

В 2020-2021 годах футбольный мир скрылся за закрытыми дверьми, а все матчи проходили под звуки искусственного шума толпы.

Малиновский - лучший ассистент серии А / Униан

В 2020-2021 годах футбол скрылся за закрытыми дверьми, игроки коллективно встали на колени в поддержку акции Black Lives Matter, а матчи проходили в основном под звуки искусственного шума толпы.

Это был также сезон, в ходе которого 12 клубов пытались навсегда изменить игру, и когда спорт потерял двух своих бессмертных, Диего Марадону и Паоло Росси.

Итоги футбольного сезона 2020/2021

"Мюнхенская Бавария" галопом выиграла девятый подряд титул чемпиона Бундеслиги в Германии, а "Манчестер Сити" легко вернул себе звание чемпиона Англии.

В Испании произошла трехсторонняя схватка между "Барселоной", "Реалом" и "Атлетико Мадрид", где одержали верх последние, а во Франции "Лилль" Кристофа Гальтье одолел могучий ПСЖ.

В Италии и Шотландии рухнули династии: "Рейнджерс" Стивена Джеррарда понадобилось 10 лет, чтобы пройти путь от банкрота до чемпиона Премьершипа, а в Серии А "Интер" Антонио Конте выиграл свое первое Скудетто за 11 лет, оставив "Ювентус" роль догоняющего.

В Турции "Бешикташ" выиграл местный чемпионат в 21-й раз, тогда как в Португалии "Спортинг Лисабон" впервые за 19 лет прервал дуополию "Бенфики" и "Порту"

Это был также сезон, в ходе которого 12 европейских клубов пытались воплотить в реальность давно желанную задумку. В конце концов, предложенная ими "СуперЛига" рухнула под тяжестью публичного презрения в течение 48 часов после официального анонса, но гнев кипел гораздо дольше. Матч между "МЮ" и "Ливерпулем" пришлось отменить после того, как протестующие прорвались на поле "Олд Траффорд", повредили газон и телевизионное оборудование, а затем столкнулись с полицией за пределами поля.

Суперлига

Это был не лучший сезон и для так называемой "элиты". Большинство из них по-прежнему доминировало на футбольном поле, но их правление было омрачено скандалами и мыльными операми. В "Барселоне" свергнутый президент Хосеп Бартомеу был арестован в рамках расследования по делу "Барсагейт", которое разгорелось в 2020 году. Новоиспеченный президент "Барсы" Джоан Лапорта унаследовал более 1 млрд евро долга.

"Реал Мадрид" тоже находится в довольно сложном положении. За целый год "сливочным" так и не удалось подписать ни одного игрока, и, несмотря на то, что агент Мина Райола и его восходящая звезда Эрлинг Холан совершили визит в середине сезона, предположительно, в надежде начать аукцион между обеими испанскими грандами, пройдет приличный отрезок времени, когда Реал и Барса сумеют раскошелиться на трансферном рынке.

А вот "Рексем" из пятого дивизиона Англии может уже сейчас. В феврале этого года стало известно, что голливудские актёры Райан Рейнольдс и Роб Макэлхенни стали владельцами валлийского футбольного клуба из одноимённого города на севере Уэльса. Тогда как фанаты лондонского "Арсенала" всё ещё тешат себя иллюзиями, что владелец "Спотифая" Даниэль Эк сумеет убедить руководство клуба в лице Стэна Кронке продать "канониров".

Было место и курьезным ситуациям. В Испании, судья закончил игру "Севилья" – "Гранада" на минуту раньше. Футболистов позвали доиграть матч. В Англии, в матче "Ипсвич Таун" – "Нортгемптон", главный арбитр Даррен Дрисдейл не выдержал криков и пободался с игроком во время матча, а защитник "Ман Сити" Рубен Диаш оригинальным способ помог нашему Зинченку правильно расположиться во время пробития штрафного.

Затерянным в новостном цикле оказался небезызвестный Жозе Моуринью: его уволили из "Тоттенхэма" после 18 месяц у руля "шпор", но он был без работы всего 15 дней. С нового сезона он будет главным тренером итальянской "Ромы". Его ученик, Андре Виллаш-Боаш, возможно, вернется не так скоро. Он начал сезон, отвечая за Марсельский Олимпик, но закончил его, как участник в чемпионате мира по ралли после увольнения из-за несогласия с трансферной политикой клуба.

Также уволены были Лусьен Фавр, Крис Уайлдер, и Томас Тухель, который впоследствии взял роль Френка Лемпарда в "Челси", а Маурисио Почеттино переехал на "Парк де Пренс". В предыдущем клубе Почеттино. "Тоттенхэме", Райан Мейсон стал самым молодым тренером в истории Английского Премьер-Лиги в возрасте всего 29 лет.

В Японии самый старый профессиональный игрок в мире не показывает признаков того, что он планирует вешает "бутсы на гвоздь": Кадзуеси Миура из "Йокохама" подписал новый годичный контракт, который истечет после его 54-летия. А вот в Китае такого долгожительства нет. Действующий чемпион страны "Цзянсу Сунин" прекратил своё существование всего спустя 3 месяца после завоевания своего первого трофея.

В немецком "Шальке" тоже царил хаос. С начала сезона, руководство гельзенкирхенского клуба уволило 5 разных тренеров, что, в итоге, так и не помогло удержать прописку в элите. Выше по таблице, Марко Роуз покинул Гладбах пользу "Дортмунда", Ади Хаттер уехал из Айнтрахта во Франкфурт заняв его место, – а на вершине пищевой цепи – "Бавария" объявила о назначении наставника "РБ Лейпциг" Юлиана Нагельсмана главным тренером мюнхенской команды с 1 июля 2021 года. В общем, все, как обычно, в Бундеслиге.

Напомним, что уже в эту субботу, 29 мая, состоится финал Лиги Чемпионов. Манчестер Сити "Пепа" против Челси "Тухеля".

футбол
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организмеСемь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме Звезда Папика Даша Петрожицкая впервые показала своего парняЗвезда Папика Даша Петрожицкая впервые показала своего парня В моду на лето 2021 возвращаются необыкновенные женские брюки с "привкусом" меланхолии 70-хВ моду на лето 2021 возвращаются необыкновенные женские брюки с "привкусом" меланхолии 70-х В моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли АйлишВ моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли Айлиш Дима Комаров раскрыл настоящую стоимость поездок из нового тревел шоу и дал советДима Комаров раскрыл настоящую стоимость поездок из нового тревел шоу и дал совет

Последние новости

23:25
Новые атаки Путина Украина будет встречать с голой жопой – Юрий Романенко
23:22
Кулеба назвал еще одну страну, которая угрожает безопасности Украины Видео
22:59
Под Киевом ребенку за раз вырвали 12 зубов: стоматолог раскрыла последствия Видео
22:55
Дочь Путина хочет заработать "бешенные бабки" на вакцинации - социолог
22:50
США окончательно отказались от Договора по открытому небу с Россией Видео
Реклама
22:33
Очень близко ретроградный Меркурий 2021 – даты, и взрывы каких "бомб" грозят
22:23
Синоптики предупредили об аномальной погоде в июне Видео
22:00
Итоги футбольного сезона 2020/2021: самое интересное, что вы могли пропустить
21:58
Врач рассказала, какое неприятное состояние волос могут вызвать тренировки Видео
21:52
Венедиктова пояснила, почему Медведчука не отправили за решетку Видео
21:33
Ермак сделал заявление о прекращении огня на Донбассе Видео
21:33
Смешанные оргазмы: что это такое и как их получить Видео
21:00
В Днепре массово поддерживают украинку, которая зверски убила своего мужа Видео
20:58
Иммунолог озвучил прогноз по коронавирусу в Украине не лето Видео
20:30
Певица Гайтана призналась, куда исчезла из шоу-бизнеса
20:21
Объявлены большие скидки на Assassin’s Creed и другие игры Ubisoft Видео
20:15
Много шума, но мало конкретики: почему ЕС не решится на усиление санкций против РФ и Беларуси мнение
20:10
"Заплатят горькую цену": Германия ударит Беларусь по больному месту Видео
19:58
В Сеть раньше времени слили точную дату выхода ожидаемого экшена Dying Light 2 Видео
19:43
Украинцев травят опасным фальсификатом: какие продукты в зоне риска Видео
Реклама
19:42
Штраф и громкое обвинение: Нацсовет нанес новый удар по "каналам Медведчука" Видео
19:40
Украинцы показывают всему миру, как не нужно делать мнение
19:20
Инфекционист предупредила о всемирной катастрофе из-за новой атаки коронавируса Видео
19:08
В Индии придумали необычный способ "задобрить" коронавирус Видео
18:58
Источник рассекретил новую игру в серии Final Fantasy – она будет эксклюзивом PS5 Видео
18:52
Как время и погода в день рождения влияют на характер и судьбу
18:39
Оппозиция Беларуси предлагает за "голову" Лукашенко кругленькую сумму Видео
18:39
Как снаряд дважды попадает в одно место: рецензия на фильм Тихое место 2 Видео
18:34
В Ровно школьник изнасиловал младшеклассника: копы рассказали, что грозит малолетнему извергу Видео
18:33
В магазине Epic Games Store началась раздача одной из лучших игр 2020-го Видео
18:10
"Смело": Юлию Тимошенко не узнали в новом наряде и с покрытой головой
18:07
Под Ровно 9-летняя девочка "расправилась" с мужчиной, который избивал ее мать Видео
17:50
Угроза появления "черной плесени" в Украине: врач рассказала, чего опасаться Видео
17:28
Жена Димы Комарова Александра Кучеренко удивила красотой в стильном наряде
17:13
Появились шокирующие детали трагедии с поджогом беременной девушки в Кривом Роге Видео
16:54
Лавров нахамил в ответ на предложение Кравчука о переносе переговоров из Минска Видео
16:48
"Большая стройка" и "Автомагистраль-Юг" вернули дорожников Донетчины из заработков
16:45
В Николаеве детей в школах кормили продуктами с плесенью Фото Видео
16:42
В моде женская стрижка шаллет в стиле 80-х, перед которой не смогла устоять Билли Айлиш Фото Видео
16:33
Лучший ремейк десятилетия от Disney - рецензия на фильм Круэлла Видео
Реклама
16:17
В Украину идет резкое похолодание: мощный циклон принесет ливни и шквалы с градом Видео
16:14
OPPO представила шестое поколение смартфонов серии Reno
16:12
Панна котта с клубникой: рецепт самого популярного итальянского десерта Видео
15:51
Кравчук назвал две страны-площадки для новых переговоров по Донбассу Видео
15:42
Жесть в Одессе: неадекват прямо на улице отдубасил женщину из-за любопытной собаки Видео
15:40
Гороскоп на июнь 2021 для Близнецов: жизнь испытает на прочность
14:53
В магазине Steam началась распродажа культовых игр из детства Видео
14:52
Дороги превратились в реки: в Киеве у метро Лыбедская мощный прорыв трубы затопил улицу Видео
14:50
Будет фартить, как никогда: гороскоп для Тельца на июнь 2021
14:32
После Миссис Украина 2021: Катя Осадчая заинтриговала нежным образом в Світському житті
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять